Dos heridos tras una colisión entre una moto y un coche en la Ronda de Capuchinos

Dos personas han resultado heridas a primera hora de este lunes 16 de marzo tras un accidente de tráfico ocurrido en la Ronda de Capuchinos de Sevilla, donde se ha producido una colisión entre un turismo y una motocicleta, según los primeros datos del suceso registrados durante la mañana.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, el incidente se ha producido sobre las 07:00 de la mañana. El mismo ha tenido lugar a la altura de la Avenida de la Cruz Roja, según ha confirmado el 112 y adelantaba Diario de Sevilla. El incidente habría consistido en el atropello del turismo a la mencionada motocicleta.

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Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los servicios sanitarios 061 y la Policía Local de Sevilla. Hasta el momento, no han trascendido datos sobre el estado de salud de los heridos tras este accidente de tráfico en la capital andaluza.