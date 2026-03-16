Hestia abrirá en verano de 2027 su primer hotel en Sevilla: tendrá 24 habitaciones y estará en pleno casco histórico

Sevilla tiene prevista la apertura de más de medio centenar de hoteles en los próximos años. Uno de ellos será impulsado por Hestia Inversión Patrimonial, un grupo sevillano especializado en inversión y gestión de activos turísticos que da el salto al sector hotelero con el desarrollo de su primer establecimiento en la ciudad. La compañía desarrollará un hotel boutique de tres estrellas y 24 habitaciones en pleno centro histórico de Sevilla, un proyecto que supondrá una inversión de 4,7 millones de euros y cuya apertura está prevista para el verano de 2027.

El proyecto estará ubicado en el número 6 de la calle Santa Lucía, en pleno casco histórico de la ciudad. La previsión, según ha anunciado este grupo, es que puedan empezar los trabajos el próximo 1 de abril. Para ello, se procederá a la rehabilitación integral del edificio existente, adquirido por la compañía el pasado 6 de marzo.

El nuevo hotel de Santa Lucía forma parte del plan de crecimiento de Hestia en el segmento hotelero, una línea de negocio que la compañía prevé reforzar durante los próximos años mediante la adquisición y rehabilitación de nuevos activos en el centro histórico de Sevilla. De hecho, de acuerdo con las previsiones del grupo, durante 2026 pretenden movilizar operaciones de hasta 11 millones de euros destinadas a la incorporación de aproximadamente 130 nuevas habitaciones en distintos proyectos hoteleros y turísticos.

La compañía, que hasta ahora se había centrado en la adquisición, rehabilitación y explotación de apartamentos turísticos (AT) y proyectos de coliving en zonas prime de la capital andaluza, amplía así su actividad hacia el segmento hotelero, reforzando su posicionamiento dentro del sector del alojamiento turístico en Sevilla.

Habitaciones con piscina y patio

"El proyecto ha sido concebido para ofrecer una experiencia de alojamiento confortable y funcional, sin renunciar a la identidad arquitectónica del inmueble", explica Hestia. Las habitaciones se distribuirán en torno a un amplio patio central, "elemento característico de la arquitectura sevillana que será preservado y puesto en valor dentro del diseño del hotel".

Patio del futuro Hotel Santa Lucía, de tres estrellas, en el casco histórico de Sevilla / Hestia

El planteamiento arquitectónico apuesta por estancias con vistas al entorno urbano y una distribución "que favorece la luminosidad y la relación con los espacios interiores del edificio". El establecimiento contará además con dos habitaciones singulares con patio y piscina privada. Una de ellas estará situada en la planta ático e incorporará una terraza exclusiva con piscina de uso privado, orientada a un perfil de cliente que busca propuestas de alojamiento diferenciadas en entornos urbanos históricos.

El establecimiento incorporará además zonas comunes diseñadas para el cliente urbano, entre ellas un lobby contemporáneo y un área de desayunos concebidos como espacios de bienvenida y socialización para los huéspedes. El conjunto del proyecto incorpora criterios de eficiencia energética, accesibilidad universal y optimización de los espacios, integrando soluciones contemporáneas en un edificio con alto valor patrimonial.

Arquitectura y rehabilitación patrimonial a cargo de Nexo

El diseño arquitectónico y el interiorismo serán desarrollados por Nexo, la división de arquitectura y diseño del propio grupo Hestia. Esta unidad está especializada en la rehabilitación de edificios históricos destinados a uso turístico, con un enfoque centrado en la conservación de elementos arquitectónicos originales como fachadas protegidas, patios interiores o estructuras tradicionales.

Hestia explica que la rehabilitación del inmueble permitirá conservar diversos elementos originales del edificio, entre ellos la configuración del patio central, elementos estructurales y parte de la composición arquitectónica tradicional del inmueble. "El objetivo es combinar la recuperación del patrimonio urbano con la generación de activos turísticos capaces de aportar valor económico y contribuir a la calidad de la oferta de alojamiento de la ciudad", afirma José Aycart, CEO de Hestia Inversión Patrimonial.

La ejecución de las obras correrá a cargo de Arco, la división constructora del grupo Hestia, especializada en proyectos de rehabilitación integral en entornos urbanos consolidados.

La presencia de Hestia en Sevilla

Hestia Inversión Patrimonial fue fundada en 2023 por los empresarios José Aycart y Juan José Laguna, con una trayectoria previa vinculada al sector de la construcción y la gestión turística. Desde su creación, la compañía ha desarrollado un modelo de negocio basado en la identificación de oportunidades inmobiliarias en el centro histórico de Sevilla, la rehabilitación de los inmuebles y su posterior gestión turística.

El grupo cerró el ejercicio 2025 con una facturación de 14 millones de euros y más de 30 proyectos activos, con cerca de 700 plazas turísticas en explotación. Actualmente gestiona más de 220 unidades en zonas céntricas de Sevilla como Santa Cruz, Triana o el entorno del Museo. La compañía estima además rentabilidades cercanas al 9% en este tipo de operaciones, apoyadas en un análisis exhaustivo de cada activo y en su modelo de gestión integral.