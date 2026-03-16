Isabel Pineda, historiadora sevillana: "Los abuelos del rey emérito están enterrados en esta iglesia de Sevilla"

Existe una iglesia en pleno Centro de Sevilla que se ha convertido en una de las más antiguas y reconocidas de toda la capital hispalense tras haber albergado durante su historia a las culturas romana, visigoda, árabe y cristiana, y, además, acoger en la actualidad la cripta de parte de la familia Borbón: la Iglesia Colegial del Divino Salvador.

Este templo conocido popularmente como la Iglesia del Salvador pasó de ser una mezquita a una iglesia cristiana en 1248 con la llegada de los cristianos a Sevilla.

Siglos después, en 1671, la construcción eclesiástica tuvo que ser derribada y reconstruida por el estado ruinoso en el que se encontraba, una obra que contó con la colaboración de Bernardo Simón de Pineda, Pedro Roldán y la dirección de Esteban García.

El retablo barroco y la importancia del templo en Sevilla

Y una de sus piezas más destacadas que se mantienen desde entonces es su retablo mayor, con 21 metros de alto y 10,50 metros de ancho, considerado como una de las obras cumbres del barroco sevillano creado por el escultor y retablista portugués Cayetano de Acosta.

Así, esta iglesia se ha convertido en una de las más visitadas y admiradas por los sevillanos y turistas. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que en su interior alberga la cripta en la que están enterrados miembros de la familia real española de la rama Borbón Orleans.

La cripta de los Borbón Orleans en la Iglesia del Salvador

"Igual no lo sabías, pero los abuelos maternos de nuestro rey emérito, Juan Carlos I, están enterrados en la Iglesia del Salvador", ha señalado al respecto Isabel Pineda, historiadora y guía turística de Sevilla.

Se trata del infante Carlos de Borbón y la infanta María Luisa de Orleans, cuyos restos mortales descansan junto a los de otros familiares de la casa real en la cripta de la Capilla Sacramental de Pasión.

Dónde está la cripta en la que está enterrada parte de la familia Borbón

"Si entras al patio desde la calle Córdoba, a la izquierda de las escaleras que dan acceso a la capilla de Pasión, encontrarás su entrada", ha explicado la historiadora.

Además, ha recalcado que en la entrada a la cripta se puede contemplar el escudo de la Hermandad de Pasión, a la que pertenecían, así como el escudo de armas de la familia Borbón con su emblemática flor de lis.

La vinculación de la familia real con este templo sevillano

La familia real tiene una vinculación tal hacia esta iglesia sevillana que hizo que el propio rey emérito acudiera al lugar para inaugurar en el 2008 los trabajos de restauración llevados a cabo en el templo.

De igual modo, la condesa de Barcelona, María de las Mercedes de Borbón y Orleans, madre del rey emérito y las infantas, acudía constantemente a esta iglesia del Centro de Sevilla para visitar la tumba de sus padres.

Boda de la infanta Elena y Jaime de Marichalar en la Catedral de Sevilla / Atresmedia

"La infanta Elena se casó en la Catedral de Sevilla en 1995. Pues, lo primero que hizo cuando terminó la ceremonia, fue traer su ramo de flores a la Iglesia del Salvador en honor a sus bisabuelos", ha añadido la historiadora.