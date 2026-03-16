José Antonio, sin neurólogo por la huelga de médicos en Sevilla: "He recorrido 100 kilómetros para que me cancelen la cita"

En los aledaños del Hospital Virgen Macarena se respira normalidad, la gente entra y sale con regularidad y no se ven aglomeraciones ni manifestaciones. A simplemente vista, nadie diría que este lunes 16 de marzo es el primer día de la segunda semana de huelga médica nacional en lo que va de año. Sin embargo, en la sala de Gestión del Usuario del centro hospitalario las reclamaciones llegan desde primera hora. Una de las primeras ha sido la de José Antonio, un vecino de Arroyomolinos de León (Huelva) que tras más de una hora en coche tendrá que volver a su casa sin haberle visto un neurólogo.

Esta semana, hasta el día 20 de marzo, alrededor de 30.000 médicos andaluces y 6.000 médicos sevillanos están llamados a una huelga para denunciar la situación en la que se encuentra la profesión y exigir, de nuevo, un estatuto marco específico a la ministra de Sanidad, Mónica García.

Según datos de la Junta de Andalucía, este lunes el 25,92% de los médicos sevillanos han secundado la huelga, una cifra que disminuye hasta el 22,01% a nivel autonómico. Es decir, de los 6.000 médicos que conforman la red hospitalaria pública en la capital andaluza, más de 1.500 se han ausentado de su puesto de trabajo. La principal consecuencia de este parón son las cancelaciones de citas: se prevé que cientos de miles de consultas médicas se suspendan durante toda la semana, tal como ocurrió a principios de febrero, cuando tuvo lugar la primera huelga del año.

Una de las primeras cancelaciones ha sido la de este onubense de 47 años, que fue citado en el hospital sevillano hace más de un mes. Aunque no ha querido especificar los motivos de su consulta médica, asegura que no se trata de algo urgente, pero sí importante. "Nos han dicho que no estaba la neuróloga, que nadie me podía visitar y que ya me llamarían para volver a agendar una cita", explica en una conversación a este periódico en la entrada del centro.

En febrero se cancelaron casi 300.000 citas y en diciembre, la última huelga de 2025, se suspendieron 308.000 consultas médicas

José Antonio ha decidido poner una reclamación, a pesar de entender los motivos de la huelga. "En mi caso, he recorrido 100 kilómetros para que ahora me cancelen la cita. ¿Nadie podía avisarme y ahorrarme esta pérdida de tiempo? Para venir, me he tenido que gastar un dinero que no tengo", ha lamentado.

Esta es una de las principales quejas de todos aquellos afectados por las cancelaciones de citas programadas: no haber sido avisados de la anulación de la consulta. Sin embargo, la realidad es que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) no puede avisar a los pacientes por ley. Tal como explican fuentes de la Consejería de Salud, el SAS no puede avisar a los pacientes si se convoca una huelga: "En primer lugar porque vulneraría el derecho de los profesionales a la huelga. Por lo tanto, no podemos avisar previamente ni anular citas, porque no sabemos ni debemos saber qué profesionales se van a acoger el derecho a la huelga".

Ante esta situación, lo único que pueden hacer los centros hospitalarios es reorganizar los turnos una vez registran las ausencias por la huelga. En la última huelga, que tuvo lugar la segunda semana de febrero, el SAS registró 299.430 cancelaciones de actos asistenciales.

María José, sin cita con su rematóloga

María José, una sevillana de 56 años, también ha llegado hasta Gestión del Usuario para poner una reclamación al centro. En su caso, ha visto cancelada su revisión anual con su reumatóloga. "He estado esperando media hora hasta que una enfermera me ha dicho que no me podían atender porque mi médica se había ausentado por la huelga", relata, con todo de indignación. En su caso, María José lleva ya mucho tiempo intentando dar con un diagnóstico: explica que tiene factores reumatoides "altos" y están estudiando que pueda tratarse de una enfermedad autoinmune.

"Yo comprendo la huelga, pero nosotros hemos tenido que pedir permiso en el trabajo y favores para que te sustituyan y la verdad es que me ha sentado fatal", reconoce. Insiste en que su caso no es aislado en el interior del centro y que en la sala de Gestión del Usuario se veía "mucha gente" quejándose. "Los propios trabajadores decían: 'Esta semana ya tenemos claro el motivo de la visita'", señala.

Cientos de miles de citas canceladas

El impacto de las huelgas médicas que se están convocando sucesivamente desde junio del año pasado repercute en el buen funcionamiento de los hospitales y centros de salud. En febrero se cancelaron casi 300.000 citas y en diciembre, la última huelga del año que se prolongó durante cuatro días, se suspendieron 308.000 consultas médicas. Desde entonces, hay pacientes que siguen esperando a una nueva fecha para acudir a su visita con el médico.

Los parones laborales también tienen consecuencias económicas. El coste económico de la huelga de febrero sobre las arcas autonómicas fue de 39,4 millones de euros, que se suman a los 38 millones de euros de la huelga del mes de diciembre.

La presión se traslada a la Junta

Este escenario de huelga, que está previsto que se convoque una vez al mes hasta, por lo menos, el mes de junio, según ha apuntado el Sindicato Médico Andaluz (SMA), no solo está dirigido al Ministerio de Sanidad. Tal como explicó Rafael Ojeda, presidente del SMA en una conversación con este periódico, “la regulación de la situación de los médicos no es solo cosa del Ministerio”. “Las cuestiones más importantes para un trabajador, como la jornada o las retribuciones, están transferidas a las comunidades autónomas”. Por ello, el SMA sostiene que todas las administraciones tienen responsabilidad en el conflicto. “Decir que ‘esto no va conmigo’ no se ajusta a la realidad”, afirma el presidente del sindicato.

Este miércoles 18 de marzo, el Sindicato Médico Andaluz ha convocado una manifestación que, por primera vez partirá desde el Palacio de San Telmo, sede de la Junta de Andalucía, y se movilizará hasta la Subdelegación del Gobierno, el órgano representante del Ministerio de Sanidad.

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Según detallan desde el SMA, las negociaciones continúan paralizadas desde diciembre y "en ningún momento se ha reanudado el diálogo entre el Comité de Huelga y el Ministerio". Es por ello que insisten en mantener la huelga hasta conseguir avances.