Mercadona amplía su sección Listo para Comer en Sevilla y Andalucía: estas son las nuevas aperturas
La compañía refuerza en 2026 la expansión de esta sección de platos preparados con nuevas implantaciones en Andalucía y otros puntos del país
R.M.
Mercadona continuará ampliando en Sevilla su sección Listo para Comer, un servicio con el que la cadena ofrece platos recién cocinados y listos para llevar, además de zonas habilitadas para consumirlos en tienda. La provincia sevillana será una de las protagonistas de este despliegue con dos nuevas implantaciones previstas en 2026: la primera, el 23 de marzo en Écija, en Ronda del Ferrocarril, 66, y la segunda, el 1 de septiembre en la capital, en la calle Juan Antonio Cavestany, 19.
El resto de aperturas, una más en Andalucía
La apuesta de la compañía por este modelo también tendrá reflejo en Andalucía más allá de Sevilla, ya que la programación de aperturas incluye otro nuevo punto en Isla Cristina (Huelva), previsto para el 25 de mayo en la Avenida del Carnaval. A partir de ahí, el calendario de Mercadona suma nuevas implantaciones de esta sección en otros puntos de España, con aperturas previstas en Logroño el 25 de mayo; en Puertollano el 17 de junio; en Ciudad Real el 29 de julio; en Catarroja el 30 de noviembre; y en Zaragoza el 1 de diciembre.
En conjunto, Mercadona ha extendido ya Listo para Comer a más de 1.110 tiendas en España y Portugal, dentro de una estrategia con la que la empresa asegura estar ya implantada de forma casi generalizada en todo el país.
Una apuesta consolidada
Mercadona ha consolidado en sus supermercados esta sección de platos preparados, que se ha convertido en una de las fórmulas con mejor acogida entre los clientes. La sección reúne una oferta variada de comida preparada que incluye desde tortillas, croquetas o ensaladilla hasta pizzas, bocadillos, hamburguesas, platos de cuchara, arroces, pasta, asados y algunas propuestas de inspiración asiática.
- Los colegios públicos sevillanos luchan contra la amenaza de cierre por la caída de la natalidad: 'Tenemos que competir para que nos escojan
- Santa Justa afrontará su mayor reforma de los últimos años: 4 millones para renovar la imagen de la fachada, accesos y andenes
- Vecinos de Miraflores en pie de guerra por la construcción de un bloque de 8 plantas de VPO: 'El barrio está saturado, no cabemos
- La mayor reforma en años de la estación de Santa Justa destinará 400.000 euros para renovar y ampliar la sala VIP
- El Metro de Sevilla avanza: terminados los muros del túnel del primer tramo de la Línea 3
- Sevilla abre el debate sobre los coches de caballos tras su adiós en Málaga y Barcelona: los animalistas piden la 'abolición progresiva
- Una ruta de cuento entre bosques y ríos a una hora de Sevilla: así es el sendero natural que lleva a las casas de Los Tres Cerditos
- Muere una mujer de 29 años al chocar un coche y un camión en Sanlúcar la Mayor