Mercadona amplía su sección Listo para Comer en Sevilla y Andalucía: estas son las nuevas aperturas

Mercadona continuará ampliando en Sevilla su sección Listo para Comer, un servicio con el que la cadena ofrece platos recién cocinados y listos para llevar, además de zonas habilitadas para consumirlos en tienda. La provincia sevillana será una de las protagonistas de este despliegue con dos nuevas implantaciones previstas en 2026: la primera, el 23 de marzo en Écija, en Ronda del Ferrocarril, 66, y la segunda, el 1 de septiembre en la capital, en la calle Juan Antonio Cavestany, 19.

El resto de aperturas, una más en Andalucía

La apuesta de la compañía por este modelo también tendrá reflejo en Andalucía más allá de Sevilla, ya que la programación de aperturas incluye otro nuevo punto en Isla Cristina (Huelva), previsto para el 25 de mayo en la Avenida del Carnaval. A partir de ahí, el calendario de Mercadona suma nuevas implantaciones de esta sección en otros puntos de España, con aperturas previstas en Logroño el 25 de mayo; en Puertollano el 17 de junio; en Ciudad Real el 29 de julio; en Catarroja el 30 de noviembre; y en Zaragoza el 1 de diciembre.

Los platos de arroz, un clásico de Mercadona. / El Correo

En conjunto, Mercadona ha extendido ya Listo para Comer a más de 1.110 tiendas en España y Portugal, dentro de una estrategia con la que la empresa asegura estar ya implantada de forma casi generalizada en todo el país.

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Una apuesta consolidada

Mercadona ha consolidado en sus supermercados esta sección de platos preparados, que se ha convertido en una de las fórmulas con mejor acogida entre los clientes. La sección reúne una oferta variada de comida preparada que incluye desde tortillas, croquetas o ensaladilla hasta pizzas, bocadillos, hamburguesas, platos de cuchara, arroces, pasta, asados y algunas propuestas de inspiración asiática.