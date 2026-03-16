Las obras en Altos Colegios Macarena comenzarán el jueves: el Ayuntamiento acelera la intervención tras la presión de las familias

El Ayuntamiento de Sevilla ya ha puesto fecha a las obras que el CEIP Altos Colegios de la Macarena lleva meses esperando. Este jueves 19 de marzo, la maquinaria entrará en uno de los centros más antiguo de la ciudad para intervenir en el gimnasio, cerrado desde noviembre por la aparición de grandes grietas, y en el aula afectada. La actuación llega después de semanas de presión por parte de las familias y del profesorado, que denuncian el deterioro del edificio y la "lentitud" de la respuesta municipal. El Consistorio, por su parte, sostiene que la intervención “ya estaba programada”.

Tal y como adelantó Diario de Sevilla este lunes, la situación de este colegio público ha desembocado en una movilización convocada por el AMPA para el próximo 24 de marzo. Las familias quieren denunciar públicamente el “mal estado” del centro y la "falta de soluciones" tras varios meses de incertidumbre. Precisamente esa protesta anunciada, y la polémica que ha ido creciendo en torno al estado del edificio, han empujado al Ayuntamiento a explicar con más detalle qué pasos asegura haber dado hasta ahora.

Estado de las grietas del CEIP Altos Colegios de Sevilla. / El Correo

Desde el AMPA sostienen que, una vez detectadas las grietas en el gimnasio y en un aula de niños de cuatro años, la dirección del centro comunicó la situación al Consistorio en "varias ocasiones". Ante la falta de una respuesta eficaz, añaden, fue necesario recurrir a los Bomberos, que recomendaron clausurar el gimnasio por riesgo de desprendimiento.

El Gobierno municipal rechaza, sin embargo, cualquier acusación de "dejación de funciones" y defienden que desde el primer momento "se ha venido actuando con responsabilidad y siguiendo los procedimientos técnicos establecidos para este tipo de situaciones".

Las grietas "podrían existir desde hace 5 años"

Tras la inspección de los Bomberos, la Delegación de Educación se desplazó hasta el centro para evaluar los daños en un inmueble construido en 1984 y catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC). Para ello se encargó un diagnóstico a una empresa externa especializada, Elabora, aunque la ejecución de la reparación corresponde a la empresa responsable del mantenimiento de los colegios públicos.

Estado de las grietas del CEIP Altos Colegios Macarena. / El Correo

Según explica el Ayuntamiento, la complejidad del edificio ha condicionado los plazos. La antigüedad del centro, levantado con muros de carga de ladrillo y sistemas constructivos propios de otra época, obliga a "realizar estudios previos y a adoptar soluciones técnicas específicas". En ese marco, el Consistorio señala que “tras varios meses de estudio” ya dispone del informe técnico sobre el gimnasio, elaborado dentro del nuevo pliego de diagnósticos de edificios municipales puesto en marcha en 2025.

Aunque el Consistorio lleva meses actuando, no ha sido hasta esta semana -cuando las familias han hecho pública su situación- que ha decidido acelerar el procedimiento y activar las obras del gimnasio y del aula afectada. Tal y como ha confirmado el Ayuntamiento a El Correo de Andalucía, este jueves llegará al colegio una maquinaria específica que permitirá “acceder con seguridad” al punto exacto en el que se debe intervenir y ejecutar la reparación “conforme a las indicaciones técnicas establecidas”.

En el caso de la clase de 4 años, los técnicos han colocado "testigos de control" para comprobar si las grietas siguen activas o si permanecen estables. “Este procedimiento requiere un periodo de observación, ya que solo con los datos que aportan los testigos a lo largo del tiempo es posible determinar con precisión la causa del problema y la solución técnica más adecuada”, argumentan fuentes municipales.

Según esos informes, las grietas detectadas “no son recientes” y podrían existir “desde hace al menos cinco años”. El Ayuntamiento defiende por ello que está actuando con “rigor técnico” y advierte de que “generar alarma innecesaria no contribuye a solucionar el problema”.

Sin gimnasio y sin recreo cuando llueve

Más allá del cruce de versiones, la realidad cotidiana del centro lleva meses alterada. Desde noviembre, el cierre del gimnasio ha dejado a buena parte del alumnado sin un espacio básico para desarrollar su jornada escolar. Los estudiantes de Primaria reciben las clases de Educación Física en el patio, mientras que los de Infantil han dejado de realizar este tipo de actividad en un espacio cubierto.

Convocatoria de la manifestación de las familias del CEIP Altos Colegios Macarena. / Cedida

El problema va más allá de la asignatura. El gimnasio era también el espacio interior más amplio del colegio y funcionaba como refugio en los días de lluvia en la hora del recreo. Durante las semanas de borrascas de enero y febrero, los alumnos tuvieron que permanecer en las aulas o incluso en el comedor durante el recreo, sin alternativa posible. “Por parte del equipo directivo hay muchísima impotencia y por parte de los padres, preocupación por la inseguridad del edificio”, señala una madre del centro.

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Con ese malestar de fondo, el AMPA ha convocado una manifestación para el próximo 24 de marzo. A las 8.45 de la mañana, familias y alumnado recorrerán la calle Pacheco y Núñez de Prado para exigir un mejor mantenimiento del colegio. Bajo el lema ‘A educarnos, a la calle, no nos dejan otra opción’, los alumnos protagonizarán además una clase de Educación Física en plena calle como gesto simbólico de protesta.