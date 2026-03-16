El subdelegado del Gobierno: "La Policía Nacional no decidirá dónde se coloca ninguna valla esta Semana Santa"

"Policía Nacional no va a decidir dónde se coloca ninguna valla en Semana Santa". Estas son las palabras del subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, tras la polémica del pasado año con la limitación de aforo en las salidas y recogidas de algunas hermandades. "El Cuerpo policial ha asesorado y ha hecho propuestas, pero somos respetuosos con las competencias del Ayuntamiento, así que las vallas o elementos físicos que se dispongan estarán en el Plan municipal", ha insistido Toscano este lunes después de la Junta local de seguridad.

Por su parte, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado que se instalarán "40 sensores que medirán en tiempo real el flujo de personas en los puntos más concurridos de la ciudad"´. "Estos datos estarán a disposición del Cecop y de Policía Nacional y Local, y también se subirán a una aplicación móvil para cualquier sevillano pueda saber si está saturado o no uno de esos enclaves", ha detallado Sanz.

Estos datos en tiempo real sobre el aforo servirá además para "determinar si se va a limitar el acceso o no a algunas zonas concretas del casco histórico", según ha afirmado el regidor hispalense. "Gracias a esa función extra, también se tomarán sobre marcha decisiones en caso de que haya que vallar algunos puntos. Todo ello teniendo en cuenta la opinión de la propia hermandad, Policía Local y Nacional".

En cualquier caso, el subdelegado del Gobierno ha aclarado que la Policía Nacional estará presente "en esos puntos y realizará sus correspondientes funciones". Un Cuerpo que desde el próximo Viernes de Dolores y hasta el Domingo de Resurrección desplegará "más de 1.900 agentes", a los que hay que sumar efectivos de otras instituciones como Guardia Civil, Tráfico y Aemet "hasta llegar más de 2.500 funcionarios del Estado", según Toscano.

"Vamos a intentar evitar las vallas"

Sobre esta misma cuestión ya se pronunció el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés: "Nosotros no es que seamos antivallas, sino que entendemos que la valla debe ser un elemento extraordinario, que sobre todo se usa en la entrada y salida de los templos, que quizás sean los lugares donde las hermandades necesitan un espacio más especial y los sitios más delicados", declaró durante una entrevista para El Correo de Andalucía.

"En principio, desde el Ayuntamiento vamos a intentar evitar las vallas al máximo posible", aseguró Alés. "Y la línea roja vino para quedarse. No es solamente el lugar que indica dónde situarse, sino que además es un elemento de seguridad porque hace que el ciudadano sepa cuál es la distancia exacta en la que debe estar para que los cortejos pasen con fluidez", destacó el edil popular. "Con independencia de eso, evidentemente la Policía Nacional y la Policía Local harán su trabajo para ir orientando al ciudadano".