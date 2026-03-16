Este pueblo de Sevilla de apenas 5.000 habitantes tiene el mejor restaurante para ir con niños: "Con buenos precios y zona infantil con parque de bolas"

Comida de calidad, a buen precio y con su propio parque infantil con toboganes, atracciones y piscina de bolas. Puede parecer un objetivo difícil de alcanzar y conseguir, pero se trata de lo que ofrece el restaurante La Noria, situado en el municipio de Salteras, en la provincia de Sevilla.

En este municipio de apenas 5.000 habitantes situado a 30 minutos de la capital hispalense, se ha convertido en una de las opciones favoritas de las familias de la provincia para disfrutar de su extensa carta de platos, donde las estrellas son sus carnes a la brasa, los pollos asados, las hamburguesas y las pizzas, y de la zona de ocio para que los más pequeños jueguen mientras los adultos disfrutan de la comida con calma.

Un gigante parque infantil para los más pequeños

Así, este negocio situado en la calle Juan Ramón Jiménez número 9 de Salteras, cuenta con un completo parque infantil en el que los niños podrán trepar por sus instalaciones, subir sus inmensas escaleras y superar sus obstáculos y toboganes.

Además, en este lugar podrán adentrarse en su parque de bolas y jugar en la amplia variedad de atracciones y opciones con las que cuenta el lugar. Todo ello ha hecho que sean muchas las familias que no solo escogen este lugar para una visita corriente, sino también para llevar a cabo sus celebraciones y cumpleaños.

Un menú variado y a buen precio

Y, mientras tanto, las familias pueden disfrutar con calma de la cuidada selección de platos de todas las especialidades que ofrece el local, y que se pueden degustar por apenas unos euros en este local que ofrece "sabor, vino y brasas".

De ese modo, este negocio cuenta con gran variedad de bebidas desde 1,60 euros, así como diversos entrantes desde 4 euros como su ensaladilla, el rulo de cabra, distintas ensaladas, cazuela de langostinos y nachos. Entre su carta también hay espacio para los fritos, que se pueden degustar por unos 5 euros. Entre ellos se encuentran las croquetas, chocos, adobo, filete de pollo con huevo y patatas, alitas de pollo, lagrimitas de pollo, chipirones y chanquetes con huevo.

Carnes, montaditos y platos favoritos

A esto se unen sus carnes desde 5 euros, como el solomillo al Whisky o al roquefort, churrasco de cerdo o de pollo a la brasa, secreto ibérico, presa ibérica, lagartito ibérico, pollo asado al carbón, abanico ibérico a la brasa, bocados de pluma y costillas de cerdo ibérico.

Para quienes prefieran probar sus montaditos, pueden escoger entre diversas opciones por entre 4 y 5 euros, como su mini serranito, el pollo alioli, mantecao, pepito de langostinos o choripan de chimichurri.

Y entre los platos favoritos de las familias, destacan sus hamburguesas, con diversas combinaciones y sabores desde 6 euros, y sus pizzas, disponibles desde 6,50 euros.

Y para completar la comida, los comensales pueden disfrutar de su emblemática tarta de queso al horno casera por 5,50 euros.

Este restaurante, "ideal" para ir en familia

"Es ideal para comidas familiares y cumpleaños, con buenos precios y zona infantil con parque de bolas", aseguran sus propios clientes en sus redes sociales sobre este negocio.

Además, otros usuarios destacan a través de las reseñas del restaurante que este restaurante cuenta con una carta "muy variada, para todos los gustos y bolsillos". "La comida está muy buena en general, pero la pizza, sobre todo, es espectacular, bien hecha y con mucho sabor", recalca otro cliente.

Algo en lo que coincide otro usuario, que afirma: "La pizza, el pollo asado y la tarta de queso son lo mejor que he probado con mi familia".

Todo ello se puede disfrutar de lunes y miércoles de 20.30 a 00.00 horas, y de jueves a domingo de 13.00 a 16.30 horas y de 20.30 a 00.00 horas. Los martes, por su parte, este restaurante permanece cerrado por descanso del personal.