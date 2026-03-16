El restaurante-museo del Centro de Sevilla con la mejor comida casera entre obras de arte: "Entras por casualidad y lo recuerdas siempre"

Entras en el interior de este lugar y, automáticamente, una misma pregunta aparece en tu mente: ¿es un restaurante o una galería de arte? Pues la respuesta es que ambas, pues el restaurante Pan y Circo, situado en pleno Centro de Sevilla, ha creado un nuevo concepto que aúna gastronomía y arte a través de sus platos de "comida viajera" y sus piezas vanguardistas que no solo están expuestas, sino que, además, se pueden adquirir.

En este local, todo lo que alcanza a la vista está en venta: sus cuadros, las esculturas, su cerámica cuidada. Todo forma parte de la galería de arte dirigida por la antequerana Cristina Galeote, licenciada y doctorada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, y profesora.

Pan y Circo, el restaurante del Centro de Sevilla con los mejores platos de la cocina "viajera" y obras de arte en venta / Pan y Circo

Un concepto que une vanguardia cultural y gastronomía

Pero, a su vez, se trata de uno de los restaurantes más exquisitos de la ciudad, en el que los comensales pueden disfrutar de sabores de todo el mundo conjugados con maestría en unos platos únicos.

"La vanguardia cultural y restauración se unen con el propósito de crear una obra de arte total, en la que tanto el creador como el espectador-usuario tengan una conexión íntegra con el espacio", aseguran desde este restaurante situado en la calle Rivero número 11, junto a la mítica calle Sierpes, en pleno Centro de la capital hispalense.

Una experiencia sensorial entre arte y cocina viajera

Tal y como explican, con Pan y Circo nace un nuevo concepto artístico y gastronómico que busca llegar a la creación en "todos los ámbitos", desde lo culinario hasta lo emocional, sensorial y ecléctico, permitiendo a los visitantes disfrutar de la cultura y los sabores como nunca antes.

"Licuamos sabor, olfato, gusto, visión y tacto", señalan al respecto sobre este entorno en el que cada obra de arte expuesta está a la venta y que cuenta con una amplia oferta de platos con rasgos de culturas de todo el globo.

Tapas y platos con sabores de todo el mundo

Así, entre su amplia carta se puede encontrar desde menús tradicionales como veganos, con tapas desde 6,70 euros como sus 'papas' rojas horneadas al estilo sanluqueño, frituras de coliflor Kimchi, patatas bravas Pan y Circo, y patatas 'del Poveda'.

A esto se unen sus platos desde 9 euros hasta 21,90 euros, como sus anchoas del Cantábrico, el salmorejo de Mango, las flores de alcachofas, el hummus libanés y el falafel con salsa de menta.

Pasta, especialidades y platos internacionales en Sevilla

Además, cuentan con distintos platos de pasta desde 15,50 euros, así como especialidades como su crepe de ricotta y espinacas, gyozas, dumplings caseros y berenjena a la parmesana.

Pan y Circo, el restaurante del Centro de Sevilla con los mejores platos de la cocina "viajera" y obras de arte en venta / Pan y Circo

Los comensales también pueden degustar desde 12,90 euros productos como los gambones 'del Poveda', bacalao con tomate y patatas fritas, albóndigas de choco y gamba, y el katsu de curry y pescado, además de especialidades como pastela marroquí, pollo tikka masala con arroz, solomillo ibérico al whisky y filetillos rusos con salsa al Brandy.

Sandos japoneses y postres para completar la experiencia

Una oferta a la que se han unido recientemente sus sandos, un tipo de sándwich japonés que se ha vuelto muy popular en el país nipón y se ha extendido por todo el planeta por su originalidad y sabor gracias a su pan 'shokupan', que es tierno y esponjoso.

Pan y Circo, el restaurante del Centro de Sevilla con los mejores platos de la cocina "viajera" y obras de arte en venta / Pan y Circo

Y para completar el menú, dispone de diversos postres a 7,20 euros, como su tarta de queso, tarta-pastel de galleta, tarta choco Kit Kat, tarta choco-galleta y tarta de la abuela clásica.

Las reseñas destacan su cocina y su identidad visual

"Pan y Circo es unos de esos restaurantes que uno encuentra de casualidad y que va a recordar siempre", señalan sus propios comensales a través de las reseñas del restaurante, donde aseguran que "la comida es muy buena, con productos de muy buena calidad y con unas elaboraciones que no tienen nada que envidiar a platos de restaurante de alta cocina".

De ese modo, sus clientes afirman que este negocio tiene "una decoración muy peculiar, buena música y buen ambiente"; además de una "buena combinación de platos de distintos lugares y países, todo delicioso".

Horario para visitar Pan y Circo en Sevilla

"La comida es increíble, una variedad y una mezcla de culturas que no había probado nunca. Una gran experiencia gastronómica y visual", añade otro usuario.

A lo que indica otro: "Es un lugar excepcional con una identidad abrumadora. La propuesta culinaria es poco habitual y sorprendente, a la altura del espacio".

Este singular entorno de la capital hispalense se puede visitar de lunes a domingo en horario de 10.00 a 16.30 horas y de 20.00 a 23.30 horas.