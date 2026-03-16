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Sorteos

La suerte llega a una frutería de Dos Hermanas: vende un Sueldazo de la ONCE de 2.000 euros al mes

Juan Antonio Portillo, vendedor de la ONCE desde 2019, repartió la suerte entre clientas habituales de una frutería de Los Pirralos

Juan Antonio Portillo, el vendedor de la ONCE que ha repartido el Sueldazo en Dos Hermanas

Juan Antonio Portillo, el vendedor de la ONCE que ha repartido el Sueldazo en Dos Hermanas / ONCE

A. R. C.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ha repartido suerte en Dos Hermanas, donde un cupón premiado con 2.000 euros al mes durante diez años -un total de 240.000 euros- fue vendido en una frutería del barrio de Los Pirralos.

El vendedor Juan Antonio Portillo, que trabaja para la ONCE desde 2019, fue quien llevó la fortuna hasta este establecimiento del barrio nazareno, donde habitualmente ofrece sus cupones a la clientela.

Precisamente allí, entre los clientes habituales de la frutería, se vendió la serie agraciada con este premio del sorteo del domingo. "Son todo mujeres mayores, no sé ni reaccionar, estoy entusiasmado, es una alegría muy grande porque se lo he dado a gente que lo necesita, gente trabajadora que me espera a que le lleve el cuponcito", reconocía en la mañana de este lunes, según informa la entidad en un comunicado.

Son todo mujeres mayores, no sé ni reaccionar, estoy entusiasmado, es una alegría muy grande porque se lo he dado a gente que lo necesita, gente trabajadora que me espera a que le lleve el cuponcito

José Antonio Portillo

— Vendedor de la ONCE

Portillo asegura que cada jornada sale a trabajar convencido de que dará un gran premio. "Todos los días pienso que voy a dar el premio, y ahora estoy ilusionado en dar el Cuponazo en el Polígono Cadesa, tengo una corazonada de que lo voy a dar allí, que es mi zona habitual de venta", afirmaba.

El sorteo del domingo 15 de marzo, dedicado al Día Mundial de los Derechos de las Personas Consumidoras, también dejó otro cupón premiado con 20.000 euros en la localidad malagueña de Cártama, mientras que el resto de premios se repartieron en el País Vasco.

Noticias relacionadas y más

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece cada sábado y domingo un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un único cupón. Además, reparte otros premios de 2.000 euros al mes durante diez años consecutivos a cuatro cupones más.

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