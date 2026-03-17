La Rinconada suma a patronal y sindicatos en su presión a la Junta para ampliar Aerópolis: "A las empresas hay que darles certezas"

Son muchos los años que lleva el Ayuntamiento de La Rinconada -con su alcalde, Javier Fernández, a la cabeza- reclamando la ampliación de Aerópolis a la Junta de Andalucía. El objetivo: ofrecer sitio a las empresas del sector aeroespacial que decidan instalarse en la provincia de Sevilla y también dar terreno a las que ya están y quieran ampliar espacio.

En la actualidad, el parque -donde están alojadas 90 empresas que generan más de 5.000 empleos directos- se encuentra colmatado, de ahí la insistencia por poner en carga entre 60 y 70 hectáreas nuevas que permitan a las empresas ubicarse en un terreno que es el tercer polo del sector en Europa.

Carta de adhesión

Ante esta circunstancia, varias entidades y administraciones de la provincia se han unido para suscribir la Carta de Adhesión Aerópolis II – Objetivo 100. Por el futuro industrial y tecnológico de La Rinconada y Andalucía.

"Este proyecto no excluye ni confronta. Respeta otras iniciativas industriales, pero defiende con claridad la necesidad de preservar y reforzar un ecosistema que ya ha demostrado su eficacia económica, social y territorial", subraya el documento.

Esta afirmación se enmarca en el último gran movimiento del sector en Sevilla. La compañía suiza de jets privados Pilatus ha optado por el Parque Logístico de Carmona -donde se mudará una vez construya la nave, actualmente permanece en Alcalá de Guadaíra- y este espacio ha sido señalado por la Administración andaluza para acoger nuevos proyectos relacionados con la aeronáutica y el espacio.

Respaldo de empresarios y sindicatos

Al manifiesto se han adherido, además del Ayuntamiento de La Rinconada, los sindicatos CCOO de Sevilla y UGT de Sevilla; la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES); la patronal del metal Fedeme; Andalucía Aerospace; la asociación de empresas de la industria auxiliar Aero Sevilla; la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) y la Diputación de Sevilla, que ha acogido el acto.

"Es el momento de pensar en el presente pero también en el futuro. Y nuestra intención con este documento es sumar y unir fuerzas para que, todos juntos, sigamos diciéndole al mundo que Sevilla está preparada para afrontar los retos del sector", ha subrayado el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández.

Garantizar que las inversiones se queden en Sevilla

En ese sentido, ha reclamado el impulso del proyecto para ofrecer las garantías necesarias a las compañías que decidan traer sus inversiones a la provincia de Sevilla y también a las ya instaladas. "De aquí queremos sacar un compromiso de que el proyecto se va a sacar adelante y para eso es necesario una planificación que dé certezas y garantías a las empresas para que no se vayan a otros sitios", ha subrayado. En este sentido, ha añadido que el Ayuntamiento que dirige ya tiene un suelo preparado para acoger este proyecto.

Precisamente este lunes, el Pleno del Ayuntamiento de La Rinconada aprobó una moción para pedir al Gobierno autonómico la ampliación de Aerópolis y “que se eleve por encima de debates localistas y apueste por uno de los sectores con mayores expectativas de futuro, para no perder oportunidades de concentrar talento, atraer inversión y generar empleo cualificado”.