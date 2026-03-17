El alcalde de La Algaba emprenderá acciones legales contra la persona que le denunció por acoso sexual a un menor

Diego Manuel Agüera dimitió el pasado mes de febrero tras ser denunciado por presunto acoso sexual a un menor. Un mes después, el Tribunal de Instancia de Sevilla, sección de Instrucción 16, ha archivado la causa al no encontrar ni la Guardia Civil ni el juez atisbo alguno de delito. Sin embargo, "el daño ya está hecho", refieren fuentes de su entorno a El Correo de Andalucía: Agüera tuvo que dimitir y su familia y él mismo se han visto afectados por la acusación.

Agüera emprenderá ahora acciones legales contra quien le denunció, Manuel Nicasio Carbonell, por la comisión de un delito contra el honor. Juan Silva, abogado del exalcalde algabeño, relata que habrá una conciliación civil antes de presentar finalmente la querella en la que podría retractarse de sus palabras. "Estoy tiene un trasfondo político", refiere el letrado en conversación con este periódico.

En este sentido, Silva cree que hay "varias víctimas" en lo ocurrido: el exalcalde, el menor, que no fue quien denunció lo ocurrido, y sus familias. Igualmente, refiere que los mensajes habían sido sacados de contexto.

Nada más conocerse la denuncia, el propio regidor anunció, en una carta dirigida a sus vecinos, que haría un paréntesis en su vida política para centrarse en su defensa en este caso que ha durado solo tres semanas. Igualmete, solicitó de forma voluntaria la suspensión cautelar de militancia en el PSOE.

Por el momento, y por recomendación médica, el exalcalde algabeño no hará declaraciones, reconocen fuentes de su entorno. Cabe recordar que ni el menor ni sus padre denunciaron el caso. Fue Manuel Nicasio Carbonell, responsable de la escuela taurina, el hombre que vio los mensajes entre el joven y el exalcalde y decidió llevarlo a los tribunales. El caso ha quedado archivado con suma rapidez.