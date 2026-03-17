Atascos de hasta cuatro kilómetros en el Puente del Centenario por un accidente en la SE-30
El tráfico presenta importantes retenciones a primera hora de este martes en el entorno del Puente del Centenario donde un accidente en la SE-30 y la congestión en la N-630 están provocando circulación lenta
El tráfico en el entorno del Puente del Centenario está registrando importantes complicaciones en la mañana de este martes, con retenciones que alcanzan entre los tres y cuatro kilómetros, según los datos facilitados por la Dirección General de Tráfico (DGT).
La principal incidencia se localiza en la SE-30, entre los puntos kilométricos 17 y 15, en sentido decreciente hacia Huelva, donde un accidente ha provocado tráfico lento desde las 07:47 horas. La afección es total, ya que están implicados todos los carriles, y el nivel de servicio se mantiene en amarillo, lo que indica circulación irregular con retenciones significativas. Este tramo afecta directamente al entorno del Puente del Centenario, uno de los puntos más conflictivos de la red viaria sevillana.
Además, la situación se ve agravada por otra incidencia por congestión en la N-630, entre los kilómetros 814,1 y 814,9, en sentido creciente hacia Sevilla, activa desde las 07:23 horas. En este caso, también están afectados todos los carriles y el nivel de servicio es amarillo.
Ambos puntos confluyen en accesos clave a la capital hispalense, lo que está provocando importantes retrasos en hora punta, especialmente para los conductores que acceden desde el Aljarafe, con especial incidencia en el término municipal de San Juan de Aznalfarache.
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