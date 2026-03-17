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Así es el casting de figurantes para la serie de "gran repercusión" que se rodará en Sevilla: requisitos, fecha y horarios

Los interesados podrán acudir a la discoteca Antique Theatro este jueves de 9:00 a 21:00 horas, además, las productoras Bambú y La Claqueta no piden experiencia previa

Plaqueta marcando la escena del rodaje de un documental en una imagen de archivo.

Plaqueta marcando la escena del rodaje de un documental en una imagen de archivo. / CÓRDOBA

Álvaro García-Arévalo

Álvaro García-Arévalo

Sevilla

Los sevillanos que deseen participar en una producción cinematográfica están de suerte. Bambú Producciones y La Claqueta PC están buscando figurantes en Sevilla para rodar una serie de gran repercusión en la capital a lo largo de este año. Aunque no ha trascendido el nombre del proyecto, los convocantes aseguran que es algo "muy fuerte" que los interesados no se pueden perder.

El casting presencial será este jueves 19 de marzo en la discoteca Antique Theatro, que se encuentra en la calle Matemáticos Rey Pastor y Castro en la Isla de la Cartuja. Los aspirantes podrán acudir durante todo el día desde las 9:00 hasta las 21:00 horas. La selección de los figurantes está siendo organizada por la empresa Son de casting que pone a disposición de los interesados un registro web a través de la dirección app.sondecasting.com para acortar tiempos de espera.

Bambú Producciones y La Claqueta PC buscan a hombres y mujeres mayores de 18 años para esta importante serie. El rodaje tendrá lugar íntegramente en Sevilla entre los meses de abril y agosto de 2026. Es importante señalar que las productoras no piden experiencia previa para un trabajo que será remunerado y requerirá del alta en la Seguridad Social.

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Casting de figurantes en Sevilla para la serie de Bambú y La Claqueta.

Casting de figurantes en Sevilla para la serie de Bambú y La Claqueta. / El Correo

Sevilla ha experimentado un auge en rodajes audiovisuales en los últimos meses de 2025 y principios de 2026, consolidándose como plató internacional por su riqueza patrimonial y monumental. En 2025, la ciudad atendió más de 40 peticiones de rodajes, lo que supuso una inversión estimada por las productoras de 9.715.000 euros en la ciudad. En el pasado verano, la capital fue escenario del rodaje de la segunda temporada de Berlín, la precuela de La casa de papel, la famosa serie de Netflix. De hecho, el Puente de Triana estuvo cortado al tráfico para la grabación de diversas tomas en distintos momentos a lo largo del día.

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