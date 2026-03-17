Condenado en Sevilla un agente inmobiliario por amenazar a Rubén Sánchez de Facua

Un juzgado de Sevilla ha condenado a un agente inmobiliario, identificado por sus iniciales F.J.O.R., por un delito leve de amenazas contra Rubén Sánchez, secretario general de Facua, después de que este se negara a retirar varias publicaciones de la asociación sobre las denuncias e irregularidades que se le atribuían. La sentencia, fechada el 9 de marzo y comunicada este lunes, le impone un mes de multa y el pago de las costas del procedimiento.

Según recoge la resolución judicial, la cual ha distribuida el propio Rubén Sánchez, las amenazas se produjeron en el contexto de una discusión por mensajes de WhatsApp relacionada con la difusión de informaciones sobre la actividad del profesional inmobiliario. El juez titular de la plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla ha considerado que "las expresiones descritas en los hechos probados objetivamente consideradas constituyen una amenaza", en alusión a los mensajes enviados a Sánchez.

Entre esos mensajes figuraban frases como "o la retira de forma amable y aquí no ha pasado nada o usted mismo verá las consecuencias que tiene conmigo", además de otras expresiones de tono intimidatorio como "¿Quieres que te vaya a ver en persona?", "Te voy a hundir" o "Y eso sí es una amenaza". Según Facua, los whatsApp se prolongaron durante varios días e incluyeron insultos, descalificaciones y hasta seis referencias a la posibilidad de acudir personalmente a buscar al dirigente de la organización.

Durante el juicio, F.J.O.R. sostuvo que su intención al enviar esos mensajes era simplemente "tomar café" con Rubén Sánchez. También aseguró que tenía pruebas de que la Junta de Andalucía nunca lo había multado, aunque no las presentó, y afirmó que las publicaciones de Facua le habían causado pérdidas económicas y problemas de salud. Pese a ello, la sentencia concluye que el contenido de los mensajes constituye una amenaza punible.

El caso se enmarca en la controversia que Facua mantiene desde hace tiempo con este agente inmobiliario por el cobro ilegal de honorarios a inquilinos, una práctica por la que, según la asociación, ya fue sancionado el año pasado por la autoridad de consumo de la Junta de Andalucía con 7.000 euros. La organización sostiene además que el condenado continúa incurriendo en esa conducta. Para acreditar los hechos denunciados, Rubén Sánchez certificó ante notario los mensajes recibidos, unos gastos que ahora deberá abonarle el condenado.

Facua también señala que el empresario ha ido modificando en varias ocasiones la denominación comercial con la que opera desde que trascendieron las denuncias sobre su actividad. En la actualidad, desarrolla su actividad bajo una marca comercial distinta, después de haber utilizado otras anteriormente. Según la asociación, sus anuncios se publican en portales inmobiliarios y la sociedad vinculada a su actividad figura con domicilio social en un centro de negocios de Sevilla.