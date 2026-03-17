La excavación del túnel de la línea 3 del metro de Sevilla alcanza los primeros 120 metros bajo Pino Montano

Las obras de la línea 3 están en pleno cambio de fase en Pino Montano. El avance de los trabajos ha permitido lograr uno de los hitos más esperados, la construcción de las pantallas y dejar casi terminada la losa superior que permitirá reponer la circulación y la normalidad en la superficie y trabajar debajo. De hecho, es bajo tierra donde ya se está pudiendo afrontar la excavación del túnel. La Consejería de Fomento ha anunciado este martes que se han ejecutado los primeros 120 metros del túnel en la zona de Pino Montano Norte, cerca de la primera estación, en superficie.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha celebrado en su perfil de Twitter este logro, y ha explicado también con más detalle que las obras han alcanzado "una fase más madura" con "los trabajos bajo tierra y el túnel por donde pasará el Metro de Sevilla ya conformado". Según informa Fomento, el túnel del primer tramo cuenta con una anchura interior de más de ocho metros (entre 8,10 y 8,30), y va ampliándose progresivamente en las zonas de acceso a las estaciones hasta alcanzar los 16 metros. Asimismo, la profundidad media aproximada es de 10 metros respecto a la rasante de la calle.

Además, en este primer frente de obra se prevé alcanzar los primeros 140 metros de los casi 1.300 metros de túnel del primer tramo, incluyendo las dos estaciones subterráneas previstas. Una vez finalizada la excavación se ejecutará la contrabóveda, consistente en una losa de hormigón armado de 0,8 metros de espesor que cerrará la sección inferior del túnel y completará su estructura.

En verano se excavará un segundo frente del túnel

El siguiente avance que dará la Consejería de Fomento será en verano, cuando comience un segundo frente de excavación bajo la losa de la futura estación de Pino Montano, al que se accederá mediante una rampa situada en las proximidades de la calle Maestras. Posteriormente, se habilitará un tercer frente de excavación en el entorno de la calle Corral de las Maravillas, lo que permitirá acelerar el desarrollo de los trabajos del túnel.

Excavación del túnel de la línea 3 del metro de Sevilla en Pino Montano / Consejería de Fomento

Informa la Junta de Andalucía que los trabajos de excavación que se están desarrollando implican la retirada de materiales característicos del subsuelo de esta zona de la ciudad, compuestos principalmente por suelos arcillosos y arenosos propios de la depresión del Guadalquivir. A medida que se alcance la profundidad total de excavación también se prevé la presencia de niveles de gravas. Todo el material extraído se clasifica y transporta a vertederos autorizados, cumpliendo los requisitos ambientales establecidos para este tipo de actuaciones.

Terminados los muros del túnel del primer tramo

La excavación del túnel es posible gracias a que a la vez, la semana pasada, se han completado los casi tres kilómetros de muros pantalla (2.946 metros) del primer tramo de las obras de la Línea 3 Norte del Metro de Sevilla, incluyendo las estructuras de las estaciones subterráneas de Pino Montano y Los Mares.

Según informó la Junta este fin de semana, la consejera Rocío Díaz destacó que con la construcción de estos muros "concluye la fase más molesta para los ciudadanos", al tratarse de una parte de la obra que ha generado importantes afecciones en el barrio. "Los vecinos han sido pacientes con una obra que, sin duda, va a marcar el futuro de la movilidad", señalaba.

Una vez finalizada esta fase, los trabajos se centrarán ahora en la losa de cubierta, que ya está ejecutada en más de una cuarta parte, y en la construcción del túnel bajo tierra. De forma paralela, a lo largo de 2026 se irá recuperando progresivamente el viario del barrio, como ya se ha hecho recientemente con la reapertura de la calle Garrochistas.

Los muros pantalla, que constituyen las paredes laterales del túnel, alcanzan unos 21 metros de profundidad, equivalente a un edificio de siete plantas. Para su ejecución se han utilizado 50.000 metros cúbicos de hormigón, un volumen similar al de 20 piscinas olímpicas.

Durante los trabajos han llegado a operar hasta tres equipos de pantalladoras de forma simultánea. En los últimos días, se han retirado las máquinas que trabajaban en Mar de Alborán y Agricultores, y una de ellas ya ha sido trasladada al tercer tramo, en la Macarena.

Con este traslado se pretende acelerar las obras en la avenida Doctor Fedriani, donde se ejecutarán nuevas pantallas. Además, la Junta ha anunciado que a mediados de abril llegará maquinaria más potente para trabajar a mayor profundidad en la zona donde se ubicará la estación del Hospital Macarena.