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Aquí se forma la nueva generación de creativos que marcará el futuro digital

Grados actualizados en Comunicación, Marketing y Diseño con formación práctica, grupos reducidos y el respaldo académico de la Universidad Pablo de Olavide

El Centro Universitario San Isidoro (CEADE) acompaña a su alumnado desde el inicio de su formación hasta su transición al mundo adulto y laboral.

El Centro Universitario San Isidoro (CEADE) acompaña a su alumnado desde el inicio de su formación hasta su transición al mundo adulto y laboral. / El Correo

Irene Cabello

Irene Cabello

Lo extraordinario parece haberse convertido en la norma. Todo tiene que llamar la atención, impresionar o volverse viral. Pero, en medio de ese ruido, a veces olvidamos algo sencillo: lo verdaderamente valioso suele estar mucho más cerca. En el trato directo. En el cuidado por los detalles. En la profesionalidad que se demuestra con hechos y en las prácticas eficaces que funcionan sin necesidad de artificios. Porque no siempre buscamos lo más espectacular ni lo más irrepetible. Muchas veces basta con algo mucho más simple: un motor cercano, real y que funcione pensado para las personas.

En esa forma de entender las cosas, el Centro Universitario San Isidoro (CEADE) lleva años trabajando con una idea clara: poner al alumno en el centro. Su modelo educativo apuesta por la cercanía y por una formación conectada con la realidad profesional que rodea a los estudiantes y les impulsa hacia una carrera sólida.

¿Qué es el éxito?

En el ámbito universitario, el éxito no debe centrarse únicamente en la obtención de un título, sino que se construye como una suma de decisiones acertadas durante todo el proceso. Elegir bien el camino, contar con el respaldo adecuado y situarse en el lugar donde las oportunidades empiezan a tomar forma. Con estas bases sólidas, el Centro Universitario CEADE San Isidoro, adscrito a la Universidad Pablo de Olavide, ofrece precisamente ese equilibrio entre excelencia académica oficial y un modelo formativo cercano al estudiante.

CEADE San Isidoro es el único centro universitario privado de Andalucía con el sello AUDIT de la ANECA aplicado a todas sus enseñanzas oficiales.

El Centro Universitario San Isidoro se encuentra dentro del Parque Científico y Técnológico de la Isla de la Cartuja.

El Centro Universitario San Isidoro se encuentra dentro del Parque Científico y Técnológico de la Isla de la Cartuja. / El Correo

Pero hay otro factor que marca la diferencia: el lugar desde donde se despega.

En este caso, CEADE se sitúa en Sevilla TechPark, uno de los polos de innovación más importantes de Andalucía. En plena Cartuja sevillana, el campus se encuentra en un marco donde convergen universidad, empresa y tecnología. Un ecosistema que conecta directamente la formación con el mundo profesional y que convierte cada paso académico en una oportunidad para avanzar.

Porque el éxito, al final, también tiene mucho que ver con eso: estar en el punto exacto desde el que empezar a volar.

La creatividad como motor de las nuevas industrias

Aulas equipadas con tecnología profesional que permite a los alumnos trabajar con las mismas herramientas que encontrarán en el sector.

Aulas equipadas con tecnología profesional que permite a los alumnos trabajar con las mismas herramientas que encontrarán en el sector. / El Correo

Durante décadas, la creatividad se entendía principalmente como una expresión cultural o artística. Hoy, sin embargo, se ha convertido también en un motor económico y profesional. La comunicación, el diseño y el marketing viven un cambio de paradigma impulsado por la digitalización, las nuevas plataformas y la transformación constante de los hábitos de consumo. En este contexto, formar perfiles capaces de combinar pensamiento creativo, estrategia y dominio tecnológico se ha vuelto clave para las empresas y para el desarrollo cultural de la sociedad.

Con esta mirada, el Centro Universitario CEADE San Isidoro apuesta por grados diseñados para responder a las demandas reales de las industrias creativas.

Tres grados que responden a una misma idea: la creatividad ya no es solo inspiración, es una competencia estratégica para las profesiones del presente y del futuro.

Mapa del Centro Universitario San Isidoro en Sevilla.

Formarse para construir el futuro

Estudiantes del Centro Universitario San Isidoro (CEADE) trabajan con software profesional en las aulas, acercándose al entorno real de las industrias creativas.

Estudiantes del Centro Universitario San Isidoro (CEADE) trabajan con software profesional en las aulas, acercándose al entorno real de las industrias creativas. / El Correo

Al final, todo vuelve a una pregunta sencilla: qué tipo de profesionales queremos ser en un mundo que cambia a gran velocidad. En ese contexto, la formación ya no consiste solo en adquirir conocimientos, sino en desarrollar criterio, creatividad y la capacidad de adaptarse a nuevas realidades.

Desde hace más de 30 años, el Centro Universitario CEADE San Isidoro traduce esta filosofía en una formación pensada para conectar talento, nuevos horizontes creativos y pensamiento estratégico con los retos del presente, situando siempre al alumnado en el centro. Un modelo que entiende la universidad no solo como un lugar donde estudiar, sino como un espacio donde descubrir vocaciones, experimentar y prepararse para un entorno profesional en constante transformación.

Porque, al final, el futuro empieza a construirse mucho antes de entrar en el mercado laboral.

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