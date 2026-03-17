100.000 euros en gafas de sol y 70.000 para radares: el Ayuntamiento de Sevilla invierte 1,1 millones en la Policía Local

100.000 euros en gafas de sol para los agentes, otros 70.000 en radares o 110.000 en un nuevo furgón para siniestros viales. Estas son algunas de las inversiones que ha planteado el Gobierno de José Luis Sanz para renovar el equipamiento de la Policía Local de Sevilla. En total, el gasto municipal en "materiales de protección y elementos de comunicación" asciende a algo más de 1,16 millones de euros, según los expedientes oficiales consultados por El Correo de Andalucía.

La mayor parte de ese presupuesto está destinada a un nuevo "sistema de gestión integral policial". "Debido a problemas que pudiera ocasionar las aplicaciones informáticas actuales, las cuales van a dejar de tener soporte técnico por parte de la persona que lo mantenía, es necesario acometer prioritariamente esta aplicación", se justificó a finales de febrero en un informe de la Delegación de Seguridad Ciudadana. El coste aproximado, 700.000 euros.

Asimismo, con "la incorporación de nuevos agentes y la antigüedad" de algunas herramientas se ha vuelta necesaria también "la continua actualización de transmisiones y armas", tal como consta en este documento, que cifra en 150.000 euros la inversión en estos elementos. Por su parte, "las continuas averías del furgón de siniestros viales y la importancia que tiene en el día a día de esta Policía hace urgente su renovación", para la que harían falta otros 110.000 euros.

También se invertirán 100.000 euros en gafas de sol para los efectivos policiales. "Dicho elemento ha sido requerido por prevención de riesgos laborales como un medio obligatorio, a dotar a aquellos agentes que realizan servicio en vía pública en condiciones climáticas adversas", se argumentó desde Seguridad Ciudadana. Y 70.000 en radares, ya que "los dos que actualmente tiene la policía son bastantes antiguos y muchas de las piezas de repuesto ya no existen, por lo que puede producirse el riesgo de quedar totalmente inoperativo". Por último, se requieren otros 30.000 euros para cascos de motoristas, "un elemento indispensable para realizar el servicio".

1,16 millones de inversión total

Esta es al menos la intención del equipo de José Luis Sanz, claro. Porque para poder invertir esos 1,16 millones de euros en la Policía Local se necesita realizar una modificación presupuestaria. De momento, este cambio ha contado con el visto bueno de la Junta de Gobierno local y de la Comisión de Hacienda, que votó a favor este pasado lunes. Queda por tanto que los grupos con presencia en el Pleno municipal den también su apoyo a esta iniciativa.

Y aunque la inversión total es de 1,16 millones, la modificación presupuestaria necesaria es algo menor. Básicamente porque "se dispone como remanente en el Servicio de Policía Local de ejercicios anteriores de un crédito de 43.147,82 euros", que la Delegación de Seguridad Ciudadana ha propuesto que se utilice para financiar el nuevo sistema de gestión integral. Por tanto, el Pleno tiene que aprobar en realidad 1,11 millones.