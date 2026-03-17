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Sevilla estrena la unidad de élite de la Policía Local: el primer despliegue será en El Cerezo

El Grupo de Apoyo y Reacción (GAR) ha hecho su presentación oficial este martes en las naves de Calatrava, donde se ubica la sede de un grupo policial compuesto por 36 agentes "con formación específica"

Agentes del Grupo de Apoyo y Reacción (GAR), la nueva unidad de élite de la Policía Local.

Agentes del Grupo de Apoyo y Reacción (GAR), la nueva unidad de élite de la Policía Local. / CARLOS DONCEL

Carlos Doncel

Carlos Doncel

Sevilla

GAR: Grupo de Apoyo y Reacción. Así se llama la unidad de élite de la Policía Local de Sevilla, que este martes ha celebrado su presentación oficial en la que ya es su sede, ubicada en la nave de la calle Calatrava. En total, 36 agentes que han recibido durante meses "formación específica en armamento, defensa personal o primeros auxilios", tal como ha apuntado Manuel Corregidor, al frente de este equipo especializado. Un grupo policial que hará su primera patrulla este miércoles, en uno de los enclaves con más tensión en estos momentos: El Cerezo.

"Tenemos un elevado nivel de eventos, un ritmo frenético y aglomeraciones en las fiestas de primavera. Estoy convencido de que esta unidad será la solución a algunos de los problemas de Sevilla", ha destacado por su parte el alcalde, José Luis Sanz. "Este grupo, una reivindicación de la plantilla desde hace años, es hoy una realidad. Su trabajo y su suerte será la seguridad de nuestra ciudad", ha afirmado Sanz.

"Este equipo de Gobierno lo tuvo claro: la ciudad tiene que adaptarse para darle cabida a todos los eventos que acoge también en materia de seguridad", ha explicado la periodista Reyes Medina, encargada de presentar el acto. "El GAR es un escudo humano con hombres y mujeres con formación específica para proteger Sevilla. En cuanto se despliegue, se va a notar que es una unidad diferente".

Una selección "muy rigurosa" y formación específica

"Pertenecer al GAR es la mayor satisfacción de mi carrera profesional", cuenta Rocío, miembro de esta unidad de la Policía Local. "Prestar servicio en la ciudad de Sevilla es ya muy importante para mí. Y en este grupo, puede que aún más", confiesa esta integrante del GAR que, junto a sus 35 compañeros restantes, se ha puesto la boina representativa de este equipo por primera vez.

"Hemos recibido un periodo de formación muy contundente y enriquecedor para ofrecer nuestros servicios al ciudadano", subraya Rocío. Según informan desde el Ayuntamiento, tras una fase de selección "muy riguroso", estos efectivos policiales han pasado por proceso de instrucción extraordinario "en el que han participado la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Fiscalía de Sevilla". "La forma de trabajar del GAR será su seña de identidad y se notará no solo por su uniformidad sino por su forma de desplegarse y de estar en cualquier dispositivo", ha resaltado José Luis Sanz.

Estos agentes del Grupo de Apoyo y Reacción pisarán por primera vez la calle este mismo miércoles, tal como confirman fuentes municipales. Y el primer lugar, la barriada de El Cerezo, donde desde hace semanas se vive una tensión creciente por el conflicto vecinal con los gorrillas. "Con el GAR, la Policía Local verá potenciada su eficicacia y seguridad, algo que también podrán comprobar todos los sevillanos", ha señalado el jefe de este Cuerpo, Antonio Luis Moreno.

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A su disposición tienen además varios vehículos todoterreno y unas instalaciones recién estrenadas en pleno casco histórico de Sevilla. Desde allí se desplegarán hacia cualquier punto de la ciudad en el que se requiera su presencia. Porque tal como ha resumido "el alma del GAR", Manuel Corregidor: "Somos guerreros que llegarán los primeros a cada lugar".

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