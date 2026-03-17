Las obras para crear una nueva Puerta de la Barqueta frente a Isla Mágica se retrasan hasta mayo

Las históricas precipitaciones de enero y febrero causaron estragos en la mayoría de obras de la ciudad. Desde el montaje de la Feria, que se ha respuesto con trabajos intensos, hasta los del centro, que también han tenido que ajustarse a la llegada de la Semana Santa dentro de pocos días. De hecho, la repavimentación de la avenida de la Constitución se ha detenido y no se ha podido terminar en plazo, o la obra de la SE-20 tuvo que aplazar su inicio. Y algo similar ha sucedido con el proyecto para crear la nueva Puerta de la Barqueta.

La Gerencia de Urbanismo, en su reunión ordinaria de la Comisión Ejecutiva de este martes, autoriza ampliar el plazo máximo de ejecución de las obras de reurbanización de esta zona de acceso a la Isla de la Cartuja hasta el mes de mayo. Según confirman fuentes municipales a El Correo de Andalucía, la empresa adjudicataria encargada de las obras, VAZMOREX S.L, ha solicitado una ampliación de los tiempos para ejecutar los trabajos porque las fuertes lluvias han hecho imposible realizar la repavimentación y así cumplir con el cronograma previsto.

La obra se adjudicó y formalizó en marzo de 2025 y contaba con un plazo de ejecución de ocho meses por lo que, teniendo en cuenta la demora que suele darse en este tipo de proyectos urbanísticos, tendría que haber finalizado aproximadamente entre noviembre del pasado año y comienzos de este 2026.

Las obras de la Puerta de la Barqueta de Sevilla / Domingo Díaz

Esta constructora ha transmitido a la Gerencia de Urbanismo la incapacidad para terminar las obras a tiempo y la necesidad de una prórroga, durante la cual, aprovechando la mejoría de las condiciones climatológicas, poder finalizar esta reurbanización llamada a dar una nueva vida a la Puerta de la Barqueta y recuperar su esplendor como acceso a La Cartuja, a Isla Mágica y al legado de la Exposición Universal de 1992. Ahora contará con dos meses más, al menos, además de lo que ya ha tenido.

Como ha podido comprobar este periódico, los 5.200 m2 de superficie total en la que se está actuando están vallados. Esto es, en el entorno a la glorieta de acceso a Isla Mágica, en los dos sectores circulares, donde estaba una estación de Sevici, el mural Verbo América, un aparcamiento, fuentes en desuso y alguna plantación. Todo se encuentra cercado, con algunas vallas apiladas, la zona despejada con el suelo levantado a diferentes capas, tierra, bloques de ladrillos o cableado, además de arbolado reforzado.

Las obras de la Puerta de la Barqueta de Sevilla / Domingo Díaz

Recuperar su esplendor con guiños a la Expo'92

Por un importe (con impuestos) de 494.431,54 euros, la empresa adjudicataria está desarrollando desde el año pasado los trabajos para convertir la Puerta de la Barqueta "en foco de atracción turística que accede a la Cartuja y como salón previo a Isla Mágica", según el pliego consultado por este periódico.

Entre los objetivos está mejorar la calidad paisajística y ambiental, con la renovación del pavimento y la plantación de nuevo arbolado con una mejora del terreno para favorecer el crecimiento del sistema radicular. Precisamente este es uno de los apartados que la lluvia no ha permitido hacer en condiciones óptimas.

También se pretende la transformación de la vegetación arbustiva existente, la renovación de la instalación de alumbrado público para mejorar la seguridad de los transeúntes, así como la instalación de riego mejorando la eficacia energética. Y generar un espacio inclusivo con la eliminación de barreras arquitectónicas, o crear un espacio más amable con la dotación de mobiliario urbano.

Esto se materializará recuperando y poniendo en funcionamiento elementos como "las fuentes ornamentales que se construyeron para la celebración de la muestra universal de 1992, en desuso desde hace muchos años". Se van a renovar los 57 naranjos existentes, "incluyendo la plantación de 38 árboles cuyas características sean adecuadas por su crecimiento y desarrollo, con el objeto principal de sombrear el espacio vacío en ambas plataformas y el acerado junto a la estación de Sevici existente". La especie que se propone sembrar es la jacaranda, según consta en el documento.

Las obras de la Puerta de la Barqueta de Sevilla / Domingo Díaz

Además de nuevos bancos de hormigón y papeleras, este proyecto planea instalar una estatua de uno de los símbolos del 92: Curro. "A petición de la Delegación de Turismo se incluye el suministro y colocación de una figura correspondiente a la mascota de la Expo, ya que Sevilla no cuenta con ninguna que la recuerde", se detalla. Esta escultura se colocará "sentada en uno de los bancos para fomentar que los visitantes puedan fotografiarse junto a ella".

Intervención en una zona muy deteriorada

Las palabras "desuso", "deterioro" y "abandono" son las que más se repiten en el pliego que detalla las necesidades de la intervención. Prueba de ella es el estado del mural Verbo América, una obra del escultor Roberto Matta. Este monumento "preside el espacio y destaca sobre una pieza que en su origen funcionaba como pradera vegetal, hoy en día abandonado y sucio". "Tras su restauración en el 2010, vuelve a necesitar una intervención que la consolide y justifica por sí sola la inversión para poner en valor este entorno", se recoge.

Asimismo, el sistema de fuentes "hace tiempo que perdieron su función y el espacio se ha convertido en lugar de reunión de jóvenes, presentando muchos daños, suciedad y un aspecto de abandono". En cuanto al mobiliario urbano, este documento subraya que "los elementos disuasorios del acceso de vehículos presentan un estado muy deteriorado", y resalta la inexistencia de bancos o papeleras "que inviten a estar en estos espacios".

En lo relativo a la accesibilidad peatonal, "los dos espacios principales presentan algunas dificultades, destacando la imposibilidad de acceder al paseo inferior a nivel del río". Es por ello que en estas obras proyecta "una rampa accesible en la zona sur de la plataforma, aprovechando el hueco existente en el talud de piedra que actualmente existe sin protección alguna junto al extremo sur del conjunto escultórico".

Incluso sobre el pavimento general del espacio, se restalta que "toda la superficie está muy deteriorada debido a numerosas calicatas realizadas principalmente para la renovación de las infraestructuras o la colocación de diferente mobiliario urbano".