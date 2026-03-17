Nerea, la joven de Lora que sufre por segunda vez la suspensión de citas por la huelga médica: "Me sienta muy mal, necesito que me vean"

La segunda huelga nacional de médicos en lo que va de año amenaza con volver a dejar a cientos de miles de andaluces sin su cita médica. Para Nerea, una joven de 22 años de Lora del Río diagnosticada de enfermedad de Crohn, no es una hipótesis: ya le ha ocurrido dos veces. La primera fue en diciembre.La segunda, este lunes. En ambos casos, con la misma consulta pendiente en el Hospital Virgen Macarena y por el mismo motivo: el paro convocado por los facultativos.

Esta semana, hasta el 20 de marzo, más de 6.000 facultativos sevillanos están llamados a secundar la huelga convocada para reclamar al Ministerio de Sanidad mejoras en sus derechos laborales y la aprobación de un Estatuto Marco propio. Desde diciembre, cuando se celebró el primer paro nacional de cuatro días, es la tercera vez que los médicos son convocados a una jornada de huelga y la tercera semana en la que centros de salud y hospitales de todo el país funcionan con servicios mínimos. Según la Consejería de Salud, el seguimiento del paro este lunes fue del 22% en Andalucía y del 25,92% en Sevilla, donde más de 1.500 médicos no acudieron a sus puestos de trabajo. Sin embargo, según los datos del Sindicato Médico, se registró un seguimiento superior al 70% entre los profesionales llamados a secundar el paro.

Las consecuencias del paro se dejan sentir de forma directa en la atención sanitaria, especialmente en las citas programadas. En febrero, durante la última convocatoria, se cancelaron cerca de 300.000 consultas, mientras que en diciembre quedaron suspendidas otras 308.000. Desde entonces, algunos pacientes continúan esperando una nueva fecha para ser atendidos.

Recién diagnosticada de Crohn y sin ver a un médico

Llegar a una consulta hospitalaria no siempre consiste solo en presentarse a una hora. Para muchos pacientes supone desplazarse desde otros municipios, pedir permiso en el trabajo, reorganizar cuidados o asumir un esfuerzo físico añadido para acompañar a un familiar. Cuando la cita se cancela en el propio centro y sin margen previo de aviso -como ocurre en una jornada de huelga-, la frustración no solo tiene que ver con la espera médica: también con todo lo que se ha movido alrededor para poder llegar hasta allí. .

Eso es lo que le ha sucedido a Nerea. En diciembre acudió a su consulta de Digestivo en busca de una respuesta para unos síntomas que arrastraba desde hacía tiempo, después de haber padecido una infección por Helicobacter pylori dos años antes. Aquel día, según relata, no la atendió su especialista habitual, sino otra médica que no supo concretarle el origen de su cuadro y le pautó un tratamiento preventivo. "Después me citaron para hacerme unos análisis en febrero y, en plena borrasca, cogí el coche y vine. Ese día me dijeron que había dado positivo en enfermedad de Crohn, pero no me vio ningún médico", recuerda.

Este lunes regresó al Virgen Macarena con la expectativa de, por fin, sentarse con su digestóloga, revisar el tratamiento y aclarar los siguientes pasos tras el diagnóstico. También necesitaba recibir indicaciones sobre la pauta de vacunación previa al tratamiento. Pero la consulta volvió a quedar suspendida.

"Me encuentro fatal, la verdad. Necesito que me vea la médica. Primero para actualizarme el tratamiento, pero también para decirme qué vacunas me tengo que poner el mes que viene. Si ella no me ve, yo no sé ni qué dosis ni qué vacunas tengo que ponerme", lamenta, con rostro de agobio.

Por ahora, Nerea tendrá que esperar de nuevo a recibir un mensaje del Servicio Andaluz de Salud para una nueva cita con su especialista. Hasta entonces, seguirá sin esa consulta en la que esperaba algo más que una revisión.

"Entiendo a los médicos, pero somos el daño colateral"

La indignación de los pacientes ante la suspensión de consultas y operaciones no excluye la comprensión hacia las reivindicaciones de los médicos. José Antonio, un sevillano de 59 años, acompañó este lunes a su hermano, de 62, al Hospital de San Lázaro, donde tenía programada una intervención de cataratas desde hacía al menos dos meses.

Ambos salieron temprano desde San José de la Rinconada para llegar a tiempo a la operación. Pero, una vez allí, les comunicaron que había sido cancelada. "Entiendo a los médicos y su derecho a la huelga, pero al final los perjudicados siempre somos los mismos, nosotros somos el daño colateral. Mi hermano trabaja en la ONCE, ha tenido que pedirse un día de asuntos propios y ahora perderá también la comisión de la jornada", lamenta José Antonio.

Cinco días de huelga

A la convocatoria aún le restan cuatro jornadas más en todo el país y, si se repite la tendencia de anteriores paros, la previsión es que el seguimiento se mantenga estable durante la semana, con un posible repunte el miércoles. Para este 18 de marzo, el Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha convocado una manifestación en Sevilla, desde el Palacio de San Telmo hasta la Subdelegación del Gobierno, para reclamar mejoras laborales y exigir un Estatuto Marco propio que abra una vía de interlocución directa entre los facultativos y el Ministerio de Sanidad.

La presión, no obstante, ya no se dirige únicamente al Gobierno central. Aunque el consejero andaluz de Salud, Antonio Sanz, ha respaldado públicamente las reivindicaciones del colectivo médico y ha reprochado al Ministerio que las dos huelgas anteriores provocaran en Andalucía "la pérdida de más de un millón de actos médicos y 77 millones de euros", desde el sindicato también apuntan a la responsabilidad de la Junta.

“El problema de los médicos no depende solo del Ministerio. Las cuestiones más importantes para cualquier trabajador, como la jornada laboral o las retribuciones, están transferidas a las comunidades autónomas”, sostiene el presidente del SMA, Rafael Ojeda.

Según el sindicato, las negociaciones con el Ministerio que dirige Mónica García siguen bloqueadas desde diciembre y el diálogo con el comité de huelga no se ha retomado desde entonces. Por eso, insisten en mantener la convocatoria mientras no se produzcan avances.