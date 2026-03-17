El bar-capilla de Sevilla repleto de vírgenes, palios y su propia 'sangre de Cristo': "La duquesa de Alba era una de sus clientes más fieles"

Una mezcla entre bar, capilla y museo del arte barroco con toda la esencia de la Semana Santa en pleno Centro Sevilla. Así es El Garlochí uno de los bares más singulares de toda la provincia, repleto de palios, vírgenes, cristos y cirios por el que han pasado personalidades como Quentin Tarantino, Uma Thurman, Luz Casal, Héctor Bellerín o la Duquesa de Alba, una de "sus clientes más fieles".

Fue en 1978 cuando su propietario, Miguel Fragoso, decidió dar un paso más en su fervor eclesiástico y crear un bar en el que gastronomía y fe se aunaran con una extensa carta de bebidas y toda clase de imágenes, pinturas, objetos y muestras del arte sacro distribuidas en cada palmo del local.

Miguel Fragoso y el origen de El Garlochí

Y en la actualidad, décadas después, Miguel Fragoso sigue al frente de este establecimiento que traslada a todo el que traspasa sus puertas a un templo de arte, cultura y pasión en el que cada detalle está puesto con atención y cuidado.

El Garlochí, el bar de Sevilla con toda la esencia de la Semana Santa sevillana / Tripadvisor

Así, los clientes pueden disfrutar de los mejores combinados en sus mesas y su barra, que está coronada por un palio de Semana Santa, mientras que por todo el establecimiento se pueden contemplar desde imágenes como las de la Virgen del Rocío, la Virgen de la Dolorosa o el Cristo de Jesús del Gran Poder, así como otras tallas y creaciones artísticas.

Imágenes, incienso y marchas procesionales en cada rincón

A esto se suman sus imágenes de santos, sus mantones de terciopelo y su multitud de cirios e incienso, así como su música constante de marchas procesionales que convierten el lugar en todo un museo de la Semana Santa sevillana.

El Garlochí, el bar de Sevilla con toda la esencia de la Semana Santa sevillana / Tripadvisor

Es tal la pasión de Fracoso que incluso ha creado su propia 'Sangre de Cristo', un cóctel que mezcla whisky, champán y granadina para darle ese característico tono rojo.

Un local emblemático por el que han pasado grandes personalidades

Este entorno se ha convertido en uno de los más emblemáticos y visitados por sevillanos y turistas, que incluso ha visto pasar por sus puertas a figuras como Quentin Tarantino y Uma Thurman, que durante su visita acabó vestida de la Virgen de la Dolorosa con corona, manto y lágrimas postizas.

Además, por el lugar también se han podido ver a personalidades como Héctor Bellerín, Los del Río, Luz Casal, Julio Iglesias, Massiel, Juanito Valderrama o El Cordobés.

El homenaje a la Duquesa de Alba en este bar sevillano

Incluso en el lugar se puede encontrar un retrato de la duquesa de Alba pintado por el propio Miguel Fragoso como muestra del cariño que el local mantenía con la mujer que, tal y como aseguran sus propios usuarios, "era una de las clientes más fieles del bar".

El Garlochí, el bar de Sevilla con toda la esencia de la Semana Santa sevillana / Tripadvisor

"Era cliente habitual y tiene su propio rincón de homenaje", recalca la clientela a través de los comentarios del bar, en los que aseguran que este establecimiento "parece un auténtico santuario con un ambiente barroco y teatral".

Junto a esto, señalan otros clientes: "Nadie debe irse de Sevilla sin visitarlo y, mucho menos, tomarse la Sangre de Cristo". A esto recalca otro usuario: "Es un local singular, diferente, con una decoración que lo hace distinto al resto de bares".

Este negocio se localiza en la calle Boteros número 26 del Centro histórico de Sevilla capital y está abierto de 21.00 a 2.00 horas de domingo a jueves, y viernes y sábado de 22.00 a 3.00 horas.