Sevilla oferta 350 empleos para la Final de la Copa del Rey en La Cartuja

Sevilla lanza 350 ofertas de empleo vinculadas a la Final de la Copa del Rey 2026, que se disputará el próximo 18 de abril en el estadio de La Cartuja entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. La oferta laboral está dirigida a cubrir puestos de auxiliares y vigilantes de seguridad para este evento deportivo, que reunirá en la capital andaluza a decenas de miles de aficionados.

Según la oferta publicada a través de Andalucía Orienta, programa de orientación profesional y acompañamiento a la inserción de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, se necesitan 300 auxiliares y 50 vigilantes de seguridad para trabajar durante la final.

300 vacantes de auxiliares

La convocatoria incluye 300 puestos de auxiliar para prestar servicio durante la jornada del partido. La oferta señala que las personas seleccionadas deberán tener disponibilidad horaria desde las 17:00 horas hasta la finalización del evento, prevista aproximadamente sobre la 1:30 horas.

Entre los requisitos que se exigen figuran la disponibilidad para trabajar en horario de tarde, ser una persona seria y responsable, proactiva, con dotes comunicativas, buena presencia y posibilidad de desplazarse a Sevilla ese día.

La empresa ofrece contrato con alta en la Seguridad Social, incorporación a bolsa de empleo para otros servicios posteriores y salario según convenio, además de un plus de 30 euros por una jornada de ocho horas.

50 vacantes de vigilante de seguridad

Junto a los auxiliares, también se han activado 50 vacantes de vigilante de seguridad para la final copera en Sevilla. En este caso, las funciones pasan por la vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos, la prevención de actos delictivos, el cumplimiento de la operativa establecida y la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Los requisitos son los mismos que en la oferta anterior: disponibilidad para trabajar el 18 de abril por la tarde hasta la conclusión del evento, perfil responsable, proactivo, con habilidades comunicativas, buena presencia y disponibilidad para desplazarse a Sevilla.

La oferta contempla igualmente alta en la Seguridad Social, acceso a la bolsa de empleo y salario según convenio, con un plus de 50 euros por una jornada de ocho horas.

Dónde inscribirse

Las personas interesadas en optar a alguno de estos puestos pueden inscribirse a través de la web de Prosegur o del portal de empleo InfoJobs, según figura en la oferta difundida por Andalucía Orienta.

La final de la Copa del Rey se jugará el sábado 18 de abril a las 21.00 horas en La Cartuja, sede que volverá a acoger este encuentro en Sevilla. Tras la finalización del servicio, los trabajadores seleccionados pasarán a formar parte de una bolsa de empleo para futuros servicios disponibles.

Qué es Andalucía Orienta

El programa Andalucía Orienta tiene como finalidad prestar un servicio de asesoramiento y acompañamiento intensivo en el proceso de búsqueda de empleo a personas demandantes de trabajo, a través de la gestión de Itinerarios Personalizados de Inserción.