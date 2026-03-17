DULCES
El sevillano Domi Vélez, mejor panadero del mundo, crea el primer 'Bollycao' de torrijas: "Es una completa barbaridad"
Este dulce saldrá a la venta este martes y podrá adquirirse tanto en las tiendas físicas del profesional como en su página web
El lebrijano Domi Vélez, reconocido como el mejor panadero del mundo en 2021, lo ha vuelto a hacer. Tiene a sus seguidores y clientes acostumbrados a sorprender con cada nueva creación que sale de sus hornos y mente, y, en esta ocasión, con la cercanía de la Semana Santa, no iba a ser diferente. Así, el experto ha mostrado el nuevo dulce que desde este martes se puede adquirir en sus tiendas y web: su 'domicao' de torrija.
Vélez creó los 'domicaos' como su forma de rendir tributo a los 'Bollycaos' que vendía su padre en su panadería cuando él apenas era un niño, pero dándole su toque especial.
Así, este dulce mantiene el sabor de antaño, pero creado a partir de una masa de brioche y masa madre a la que se incorpora una "explosión" de chocolate con avellana y vainilla que se puede adquirir por 1,95 euros.
Del domicao clásico al nuevo domicao de torrija
Tras este, llegó su 'domicao Waps', un bollo con pepitas de chocolate con leche que se pueden adquirir a 2,50 euros. Y, con motivo de Cuaresma y la cercana Semana Santa, ha dado un paso más para crear su primer 'domicao' de torrija.
"Va a ser la sensación de esta Semana Santa", ha afirmado el propio Vélez, que ha recalcado que, con esta innovación, ha querido crear su propia versión de las tradicionales torrijas.
La nueva creación de Domi Vélez para Cuaresma
De ese modo, ha relatado: "Todo el mundo está haciendo torrijas y nosotros no nos vamos a quedar sin hacer torrijas. Me niego a hacer lo que hace todo el mundo y yo me he inventado otra historia, el domicao de torrija".
Tal y como ha explicado, esta creación que busca unir las riquezas y jugosidad de su domicao de masa de brioche y masa madre con el sabor de la torrija estará disponible a partir de este martes.
Dónde se podrá comprar la domirrija
Será en ese momento cuando se pueda comprar en cualquiera de las tiendas que Domi Vélez tiene en Sevilla capital, Lebrija, Dos Hermanas y Cádiz, así como en su página web, y que se prevé que tenga un precio similar al resto de 'domicaos'.
"Esto está que flipas", ha comentado el lebrijano mientras muestra su última creación que, por el momento, han llamado 'domirrija' aunque "aún estamos trabajando en el nombre".
Las primeras reacciones al nuevo dulce de Domi Vélez
Además, ha afirmado sobre este producto: "No os voy a engañar, está buenísimo". Una afirmación con la que están de acuerdo los pocos privilegiados que ya han podido probarlo, que han comentado en las redes sociales de Vélez: "Doy fe de que es una completa barbaridad".
"Pero, ¿eso qué fantasía es?", han señalado sus clientes. A lo que ha añadido otro: "Esto va a resucitar a más de uno". "El martes tienes una cola en la puerta como el primer día de rebajas", ha afirmado un usuario, mientras se cuentan por decenas los que han asegurado ansiar el momento de poder probar su propio 'domicao' de torrijas.
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