Abierto el casting en Sevilla para la serie de Netflix sobre el caso Marta del Castillo: requisitos y lugar de inscripción

La nueva serie de Netflix sobre el caso de Marta del Castillo busca figurantes en Sevilla. La nueva miniserie, producida por Bambú Producciones y La Claqueta PC, iniciará su proceso de casting a lo largo de este jueves 19 de marzo en la capital, para poder rodar durante todo el año en diferentes localizaciones de la ciudad, según han informado fuentes de la productora a El Correo de Andalucía.

La ficción está basada en hechos reales sobre el caso de Marta del Castillo. La producción será a cargo de Bambú Producciones —responsable de títulos como El caso Asunta — en colaboración con La Claqueta PC. Además, cuentan con el apoyo de la familia de la joven sevillana y adaptará a formato de serie uno de los sucesos más impactantes de la historia reciente en España.

Casting en Sevilla: fecha, lugar y requisitos

Los interesados en acudir al casting podrán hacerlo este jueves 19 de marzo en la discoteca Antique Theatro, situada en la calle Matemáticos Rey Pastor y Castro, en la Isla de la Cartuja.

Según indica la organización, las personas deberán acudir de 9:00 a 21:00 horas para participar en el proceso de selección, organizado por la empresa Son de Casting, que también ha habilitado un registro previo online a través de su plataforma web para agilizar la espera.

Casting de figurantes en Sevilla para la serie de Bambú y La Claqueta. / El Correo

Las productoras buscan hombres y mujeres mayores de 18 años, sin necesidad de experiencia previa. Se trata de un trabajo remunerado y con alta en la Seguridad Social.

Rodaje en Sevilla durante varios meses

El rodaje de la serie se llevará a cabo íntegramente en Sevilla a lo largo del 2026, lo que supondrá un nuevo impulso para la industria audiovisual en la ciudad.

Por el momento, no han trascendido detalles sobre el reparto ni las localizaciones de la miniserie. Cabe recordar que será la segunda producción de Netflix sobre el caso, tras el documental ¿Dónde está Marta? estrenado en 2021, producido por Cuarzo Producciones, dirigida por Paula Cons y con Nacho Abad como productor ejecutivo.

El caso Marta del Castillo

Han pasado ya más de 17 años sin que aparezca el cuerpo de Marta del Castillo, en un caso marcado por versiones contradictorias y continuos movimientos judiciales. Desde la desaparición de la joven en 2009, Miguel Carcaño llegó a cambiar hasta siete veces su relato de los hechos. En esas declaraciones llegó a implicar, en distintos momentos, a su hermano, a Samuel Benítez y a "El Cuco". También fue modificando su versión sobre el paradero del cadáver, situándolo sucesivamente en el río Guadalquivir, el vertedero de Camas y varias fincas de la provincia.

En este contexto, la familia mantiene intacta la esperanza de encontrar el cuerpo de Marta. Sigue además pendiente la situación de El Cuco, condenado en su día por encubrimiento, mientras los familiares continúan su batalla judicial después de que se revocara la condena por falso testimonio que pesaba sobre él y su madre. Por su parte, José Antonio Casanueva insiste en reclamar la ampliación de la clonación de teléfonos móviles a otras personas vinculadas con el caso, convencido de que esa medida puede resultar clave para esclarecer de una vez dónde se encuentra el cadáver de su nieta.