La Junta de Andalucía deja en el aire la ampliación de Aerópolis en La Rinconada: "Puede ser en otra parte de la provincia"

El sector aeroespacial, uno de los pilares de la economía sevillana, se juega parte de su futuro en la puesta en carga de terrenos que permitan acoger nuevas empresas e incluso ampliar el espacio a las compañías ya ubicadas, con el objetivo de seguir creando empleo cualificado en la provincia.

El principal motor en Andalucía del sector se encuentra en Aerópolis, que suma 90 empresas, 5.000 trabajadores directos y una facturación anual superior a 1.200 millones de euros, lo que supone que la localidad sevillana de La Rinconada se erija como "tercer polo aeronáutico europeo junto a Toulouse y Hamburgo", según los datos que baraja el Ayuntamiento.

El alcalde de este municipio, Javier Fernández, -presidente además de la Diputación de Sevilla y del PSOE provincial- lleva años clamando por comenzar los trabajos para ampliar Aerópolis. Para ello, el consistorio ya tiene definido y clasificado en su planeamiento urbanístico el suelo para ampliación de Aerópolis II, de entre 60 y 70 hectáreas.

Un estudio sobre las necesidades del sector sin descartar opciones

Sin embargo, el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, no tiene tan claro que Aerópolis II vaya a ubicarse en La Rinconada. En una entrevista al programa Andalucía Capital de Onda Cero, ha asegurado que "la ampliación de Aerópolis se va a llevar a cabo y puede ser en la ubicación actual o puede ser en otra parte de la provincia de Sevilla".

Así, pone en liza otros municipios que están apostando por el desarrollo de proyectos industriales vinculados a este sector en la provincia, como Carmona -donde se va a instalar la compañía suiza de jets privados Pilatus Aircraft-, Alcalá de Guadaíra -que actualmente acoge a esta empresa hasta que se mude a su nuevo emplazamiento- o incluso Sevilla capital -que va a acoger la nueva gran inversión de Ryanair-.

"Hemos puesto en marcha ya en el mes de octubre un estudio para tratar de anticipar, estudiar y diagnosticar cuáles son las necesidades del sector en términos de suelo, de potencia energética, de agilidad administrativa y de dotación de talento y no descartamos ninguna opción", ha reseñado Paradela.

En este sentido, ha añadido que "hay que contemplar todo el ecosistema desde una mirada amplia, ver dónde están todas las potencialidades para que Andalucía y, en este caso, la provincia de Sevilla no desaproveche ni una sola oportunidad en ese ámbito".

El sector cree que Aerópolis II no choca con otras iniciativas

Este martes, patronal y sindicatos se sumaron a la Carta de Adhesión Aerópolis II – Objetivo 100. Por el futuro industrial y tecnológico de La Rinconada y Andalucía, un acto que tuvo lugar en la Diputación de Sevilla -que firmó también este documento, junto al Ayuntamiento de La Rinconada-.

"Como organización, hemos dado apoyo a lo que son hechos constatados, y es que el Aerópolis ya está colmatado para el crecimiento proyectado del sector y su ampliación no tiene por qué chocar con otra iniciativa, ya que todas son bienvenidas, aunque esta en concreto se viene demandando desde 2016", ha señalado Antonio Ramírez, presidente de Aero Sevilla, asociación que aúna a las empresas de la industria auxiliar del sector aeroespacial en la provincia.

En este sentido, ha indicado que es prioritario empezar a tomar medidas para ir al mismo ritmo al que van a ir las necesidades de futuro del sector aeroespacial o de defensa. "O nos preparamos ya o no vamos a ser una opción", ha advertido.

En cualquier caso, Ramírez ha señalado que su asociación sí ve Aerópolis un proyecto estratégico, "aunque valoraremos el estudio de la Junta cuando se dé a conocer". "No tenemos ánimo de confrontar, porque todas las opciones de crecimiento y disponibilidad serán bienvenidas, pero entendemos que Aerópolis II no se puede quedar fuera en la ubicación actual, ya que los costes logísticos en un sector como el industrial son muy importantes y es muy difícil deslocalizar".

Un momento de oportunidad en el actual contexto geopolítico

A consultas de este periódico, la Consejería ha asegurado en cuanto a la ubicación definitiva de Aerópolis II que "habrá que esperar a las conclusiones del estudio". Desde Industria han subrayado que "el sector aeroespacial y de defensa vive un momento de oportunidad en el actual contexto geopolítico por los nuevos programas de defensa y seguridad y de modernización que se están desarrollando y desde la Junta estamos trabajando para que no se escape ninguna oportunidad industrial que tenga interés en implantarse en Andalucía".

A este respecto, ha añadido que cada empresa tiene sus propias necesidades y "no tienen por qué ser coincidentes: hablamos de disponibilidad de suelo, de potencia eléctrica determinada, de cercanía a otras industrias... Lo hemos constatado con ejemplos como Pilatus, que se ha instalado en el municipio de Carmona (aunque esté provisionalmente en Alcalá) porque reunía las condiciones que necesitaba, específicamente, necesidades de potencia eléctrica".

Precisamente, para conocer cuáles son las necesidades reales y las preferencias de las empresas, ha añadido, la cartera que dirige Paradela ha encargado un estudio para facilitar la llegada de nueva industria. "En concreto, se trata de un estudio sobre las necesidades y el potencial de desarrollo de la industria aeroespacial en la provincia de Sevilla como herramienta que sea utilidad para contribuir al crecimiento y diversificación de una actividad industrial estratégica para Andalucía, y que abarca a toda la provincia. El objetivo de esta iniciativa es no perder ninguna oportunidad", ha señalado.

De esta forma, persigue "dar respuesta a todos los municipios que están apostando por este sector, entre ellos, La Rinconada, Alcalá de Guadaíra, Carmona o Sevilla capital".