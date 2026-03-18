ASA Andalucía celebra cuatro décadas de trabajo en el sector del agua con un evento en el Real Alcázar de Sevilla

La Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía (ASA Andalucía) reúne el martes 17 de marzo en el Real Alcázar de Sevilla a todo el sector del agua de Andalucía, en una ceremonia con la que quiere celebrar sus primeras cuatro décadas.

A la ceremonia asisten representantes institucionales, empresariales, agentes sociales y sindicales de toda Andalucía, reuniendo a un sector que ha convertido la cooperación, la innovación técnica y el aprendizaje compartido en ejes de una acción colectiva que ha hecho de Andalucía un referente en la gestión responsable y eficiente del agua.

Amplia representación institucional, empresarial y social

Entre otros asisten: Consolación Vera Sánchez, Viceconsejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural; Sergio Arjona Jiménez, Viceconsejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente; Ramiro Angulo Sánchez, Secretario General del Agua de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural; María López Sanchís , Secretaria General de Medio Ambiente y Cambio Climático de la consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente: Gloria María Martín Valcárcel, Presidenta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir; Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Presidente de la Diputación de Sevilla; Juan de la Rosa Bonsón, Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Sevilla; Julio Millán Muñoz, Alcalde del Ayuntamiento de Jaén; Manuel Guzmán de la Roza, Presidente de la Comisión de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Parlamento de Andalucía; Jaime Raynaud Soto, en representación del Defensor del Pueblo Andaluz; Miguel Rus Palacios, Presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES); Luis Fernández-Palacios González de Castejón, Secretario General de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA); Nuria López Marín, Secretaria General de CCOO Andalucía; y Oskar Martín Silvoso, Secretario General de UGT Andalucía así como directivos de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, la consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente y de la confederación hidrográfica del Guadalquivir junto con un amplia representación del máximo nivel de todas las entidades miembros de ASA Andalucía con la presencia de más de cien asociados.

Reconocimientos del sector del agua

En el trascurso de la ceremonia se reconocerá la labor de aquellos que han trabajado por el agua en Andalucía: Manuel Jesús Marchena Gómez, Jesús Manuel Maza Burgos y Pedro Rodríguez Delgado en representación de los presidentes que han liderado la Asociación estas cuatro décadas.

El Consejero Delegado de EMASESA, Manuel Romero Ortiz recibirá el reconocimiento especial al Observatorio del Agua de EMASESA por su aportación estratégica y participativa en la gestión del agua urbana.

La Junta de Andalucía recibirá un reconocimiento por su trayectoria de colaboración institucional con el sector. Será recogido por la Viceconsejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Consolación Vera Sánchez.

Gala del Agua / El Correo

Juntos cuidamos el agua

En palabras de Juan José Denis, presidente de ASA Andalucía:“La protección y el cuidado del agua es una responsabilidad colectiva: de gobiernos, comunidades, empresas y ciudadanos. Administraciones locales, diputaciones provinciales, administración general del Estado, Junta de Andalucía, operadores, universidades, centros tecnológicos, empresas colaboradoras… todos han sumado, todos han aportado. Y ASA Andalucía ha sido, durante todo este tiempo, un punto de encuentro, un lugar donde compartir conocimiento, donde crecer y donde cultivar una visión común.”

A lo largo de sus cuatro décadas de historia, ASA Andalucía ha conseguido reunir a las entidades responsables de gestionar el ciclo integral del agua de casi toda la comunidad, un servicio imprescindible que acompaña a cada andaluz en su vida diaria. Detrás del gesto cotidiano de abrir un grifo existe una red compartida de más de 43.000 kilómetros de conducciones de agua potable y más de 32.000 de saneamiento, gestionada por entidades que trabajan de forma coordinada para asegurar que el agua llegue con calidad, continuidad y total seguridad a millones de personas cada día.

Este 2026, la asociación continúa impulsando la innovación, la eficiencia y la mejora continua del servicio, con nuevas iniciativas en materia de digitalización y proyectos tecnológicos que verán la luz en los próximos meses. Un año marcado no sólo por la celebración de los hitos de estos 40 años, sino por el impulso de una agenda renovada de transformación digital e innovación aplicada a la gestión del agua urbana.

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Este evento se enmarca en los actos conmemorativos con los que ASA Andalucía quiere llegar también a la ciudadanía, sensibilizando sobre el valor del agua como motor de cohesión, desarrollo y sostenibilidad. También pone en primer plano la vocación de servicio público, la robustez técnica y la alianza entre sociedad, operadores y administración que define a ASA Andalucía tras cuatro décadas de historia.