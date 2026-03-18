La Atención Primaria y la enfermería, claves para mejorar el abordaje de la migraña

Actualizar conocimientos, compartir experiencia clínica y reforzar los circuitos asistenciales se ha convertido en una palanca clave para mejorar el control de la migraña y reducir su impacto en la vida diaria de quienes la padecen. Con ese propósito se celebró la reunión anual de actualización en migraña y otras cefaleas, CEFABOX, cuya XIV edición reunió los días 6 y 7 de marzo en el Green Patio de Madrid a especialistas de todo el país en un encuentro organizado por la compañía biofarmacéutica AbbVie, ya consolidado como una de las citas de referencia a nivel nacional en este ámbito.

Durante estas dos jornadas, coordinadas por el Dr. Jaime Rodríguez Vico, la Dra. Carmen González Oria y el Dr. Javier Camiña, se analizaron los retos y avances en el tratamiento de estas enfermedades a través de cinco mesas temáticas en las que se abordaron, entre otros asuntos, la importancia del tratamiento temprano, las comorbilidades asociadas al manejo de la migraña o la optimización del circuito asistencial.

Para el Dr. Jaime Rodríguez Vico, uno de los coordinadores del encuentro y fundador de la Unidad de Cefaleas de la Fundación Jiménez Díaz, "CEFABOX aporta una revisión de la actualidad científica del último año y, además, acceso a la experiencia clínica real de los equipos que atienden cefaleas a diario". “Ese intercambio es especialmente valioso porque permite resolver dudas de la consulta que no siempre aparecen en las publicaciones y alinea criterios entre centros", señala el neurólogo. Y es que como señala el Dr. Javier Camiña, también coordinador del encuentro y neurólogo en el Hospital Palmaplanas, "que se ha consolidado como un espacio de referencia donde la evidencia científica más reciente se traduce en un enfoque decididamente práctico que permite mejorar la actividad asistencial y la atención a la persona con migraña".

Por su parte, la Dra. Carmen González Oria, coordinadora de la Unidad de Cefaleas del Hospital Universitario Virgen del Rocío y también coordinadora del encuentro, pone el foco en la formación como elemento clave para mejorar la atención al paciente. "Es fundamental ampliar la formación no solo a los especialistas, sino también a los primeros niveles de asistencia como farmacéuticos comunitarios, médicos de Atención Primaria, neurólogos generales, residentes y otros profesionales sanitarios que integran los equipos multidisciplinares en el manejo de las cefaleas".

Tratamiento temprano en migraña

Uno de los ejes del encuentro fue el abordaje temprano y la definición de objetivos de tratamiento. "Cuanto antes tratemos la migraña, mejor evolucionan las personas que la padecen”, subraya el Rodríguez Vico. "Actuar de forma precoz ayuda a evitar que el sistema nervioso se ‘sensibilice’ y el dolor se haga más persistente, lo que favorece la cronificación".

Algo con lo que concuerda la Dra. González Oria, quien destaca la importancia del papel activo del paciente en las fases iniciales de la enfermedad. "Hay que formar al paciente con cefalea para que consulte pronto", señala. No obstante, advierte de que el diagnóstico precoz se ve frenado por diversas barreras, entre ellas "que la propia población que la padece lo normaliza y no consulta porque se siente estigmatizada", repercutiendo en su calidad de vida.

Para mejorar el diagnóstico y el tratamiento precoz, los especialistas señalan el papel de la Atención Primaria como primera línea. "Si queremos acortar tiempos, necesitamos que la migraña se identifique y se empiece a tratar desde el inicio en Atención Primaria, con herramientas prácticas y vías claras de derivación”, indica el Rodríguez Vico. "Sin esa coordinación, una parte importante de la población llega tarde a un tratamiento adecuado".

La Dra. González Oria va un paso más allá y defiende que "Atención Primaria debe ser un nivel resolutivo en el manejo de las cefaleas, no un mero nivel de derivación". En su opinión, también es necesario mejorar la accesibilidad a Neurología general, establecer un adecuado cribado del paciente complejo y garantizar que las Unidades de Cefaleas cuenten con equipos multidisciplinares de referencia. "Igualmente importante es que los circuitos de derivación de vuelta a niveles inferiores sean fluidos", añade.

En este engranaje asistencial, la especialista destaca el papel creciente de la enfermería, tanto en la educación en hábitos de vida como en la detección precoz de casos, incluso desde ámbitos como colegios e institutos. "Tenemos que exportar el papel de la enfermera especialista en cefaleas desde las unidades a Atención Primaria, con enfermeras comunitarias que valores pacientes en primeras visitas en relación directa con médicos de Atención Primaria, que ayuden en revisiones, resolución de dudas y educación”. Asimismo, pone en valor a la farmacia comunitaria como “nivel 0 de consulta”, resaltando la necesidad de formación específica para que pueda orientar, educar y derivar adecuadamente a los pacientes.