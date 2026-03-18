La borrasca Therese llega a Sevilla: así afectará la lluvia a los víacrucis y al Pregón de la Semana Santa
La inestabilidad marcará el fin de semana en la capital, con el viernes como jornada más complicada y la vista puesta en el Pregón y los viacrucis
La borrasca Therese llegará con lluvias a Sevilla el fin de semana desde el viernes hasta el domingo, pudiendo afectar a los viacrucis el viernes, y en menor medida el sábado y domingo, aunque el panorama será inestable. El gran foco de estas jornadas estará puesto en el Pregón de la Semana Santa de Sevilla 2026, que se celebra en el Teatro de la Maestranza el domingo a las 12.00 horas, aunque la amenaza de lluvia obligará a los asistentes a no perder de vista el paraguas.
Así lloverá en Sevilla: el peor día, el viernes
Claramente el peor día será el viernes, cuando se espera un 100% de lluvias, que serán generalizadas, durante todo el día en la capital. El sábado mejorará la previsión con nubes y claros, además de lluvias débiles, con mayor probabilidad de 12.00 a 18.00 horas. El domingo el tiempo en la capital será similar al sábado, con posibles lluvias débiles en la segunda mitad del día. Todo ello teniendo en cuenta la incertidumbre y la evolución de esta borrasca de gran impacto. Las temperaturas serán suaves en Sevilla capital el fin de semana en torno a los 22 grados de maxima y 13 de mínima.
Los viacrucis desde el viernes al domingo en Sevilla
En la penúltima semana de Cuaresma, Sevilla celebra varios viacrucis en distintos puntos de la ciudad entre el viernes 20 y el domingo 22 de marzo. Esta es la relación de los programados en esos días:
- Viernes 20 de marzo: Via Crucis del Cristo de la Redención, de 19:30 a 21:30 horas.
- Viernes 20 de marzo: Via Crucis del Cristo de la Exaltación, de 20:00 a 21:45 horas.
- Viernes 20 de marzo: Via Crucis del Cautivo de Torreblanca, de 20:00 a 23:00 horas.
- Viernes 20 de marzo: Via Crucis del Cristo de la Cruz de San Joaquín, de 20:30 a 22:30 horas.
- Viernes 20 de marzo: Via Crucis de Nuestro Padre Jesús de la Victoria de La Paz, de 20:45 a 22:30 horas.
- Viernes 20 de marzo: Via Crucis del Cautivo de Santa Genoveva, de 21:00 a 22:30 horas.
- Sábado 21 de marzo: Via Crucis del Cristo atado a la columna de las Cigarreras, de 19:00 a 20:50 horas.
- Sábado 21 de marzo: Via Crucis del Cristo de Burgos, de 19:45 a 21:15 horas.
- Domingo 22 de marzo: Via Crucis de Jesús Despojado, de 19:00 a 22:00 horas.
Con este panorama, la ciudad afronta una penúltima semana de Cuaresma marcada por la inestabilidad meteorológica y por la celebración de algunos de sus actos más esperados. Todo quedará ahora a expensas del tiempo en un fin de semana decisivo para las vísperas de la Semana Santa.
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