La gestión del agua se transforma en 23 municipios de Sevilla: telegestión, telelectura y un sistema de detección de fugas

La Diputación de Sevilla ha ejecutado un plan de digitalización y detección de fugas en la red de abastecimientos de los 23 municipios sevillanos que no forman parte de los grandes consorcios de sistemas de aguas. En la sede provincial, junto a los alcaldes de los municipios implicados, Javier Fernández, presidente de la Diputación, y Javier Aparcero, técnico subsecretario de Tragsatec, empresa encargada de la ejecución de esta actuación, han anunciado el informe final que recoge los datos obtenidos tras más de doce meses de trabajo alrededor de la provincia. En total, se han invertido más de 500.000 euros en una herramienta estratégica para el futuro de la gestión del agua de la provincia y el primer paso para la telegestión, la telelectura y la detección temprana de fugas.

El despliegue técnico de la operación no tiene precedentes. Se han recorrido más de 25.000 kilómetros, 135 visitas de campo y más de 1.100 kilómetros de redes inventariados. Se han inventariado 78 captaciones, 68 depósitos, 80 bombeos, 42 tratamientos de agua potable, más de 7.000 válvulas de seccionamiento y 13 válvulas reductoras. Todo ello con precisión geográfica y criterios técnicos homogéneos para los 23 municipios, que han resultado en un conjunto de información "muy precisa del funcionamiento del abastecimiento de cada uno de los municipios", afirma Aparcero.

El informe recoge una geodatabase de más de 34 GB y 2.500 páginas de diagnóstico, "un estudio de bastante considerable extensión en el que están recogidos todos los elementos en formato físico y el sistema de información geográfica", una herramienta digital que permite organizar y visualizar en un mapa todos los elementos de la red, como tuberías, depósitos o puntos de captación, junto con información detallada sobre cada uno de ellos. No solo muestra su ubicación, sino que también conecta los distintos elementos entre sí, lo que facilita entender cómo funciona el conjunto del sistema. Gracias a esta tecnología, las administraciones pueden consultar datos precisos, detectar posibles problemas y planificar mejoras de forma más eficiente.

"No es más que un trabajo de catalogación de datos, es decir, lo único que nos aporta es información, pero una información que tiene un valor esencial de cara al futuro porque es un presupuesto indispensable para llegar a cabo actuaciones como la posibilidad de un control centralizado o de detección centralizada de fugas", apunta Aparcero. “Este documento no es un documento suficiente", ha añadido Javier Fernández, "pero sin esta información no podemos seguir dando pasos adelante. Este es un trabajo que no va a dar frutos de manera inmediata si no lo complementamos con otros recursos.”

Un momento idóneo para prevenir sequías

El foco de la intervención de Javier Fernández se ha fijado en la prevención de sequías como de la que acaba de salir Andalucía. "Estamos en un momento único para poner medios para que no volvamos a tener los problemas que tuvimos previamente”, señala el presidente, que ha recordado que "no debemos esperar otra vez a que venga el ciclo de la sequía para ponerle solución".

Pese a la advertencia, Fernández ha destacado que "todos los sistemas de agua que hay en Sevilla son 100% públicos", siendo el objetivo "que cuando se abra un grifo salga con la misma calidad, con la misma cantidad y al mismo precio" en cualquier municipio para poder combatir la tendencia despoblacional. “Si no vamos a servicios públicos de nivel, todo lo que hablemos de reto demográfico se quedará solo en la teoría. Son condiciones para que la gente se quiera quedar a vivir en cada pueblo”, advierte. Por último, Javier Fernández ha cerrado su comparecencia expresando su deseo de avanzar "hacia una gran empresa pública del agua de Sevilla".

Los 23 municipios implicados

Los municipios, que no están consorciados a sistemas de agua en los que se ha ejecutado esta inversión son Aguadulce, Alanís, Almadén de la Plata, Badolatosa, Burguillos, Casariche, Castilblanco de los Arroyos, Cazalla de la Sierra, Constantina, Coripe, Estepa, Gilena, Guadalcanal, La Puebla de los Infantes, Las Navas de la Concepción, Lora de Estepa, Lora del Río, Montellano, Pedrera, Peñaflor, Pruna, San Nicolás del Puerto y Villaverde del Río.

A partir de este informe, todos los ayuntamientos tienen un conocimiento detallado de las redes, desde el punto de captación hasta la acometida final, convirtiéndose en una base firme para planificar con precisión y actuar con mayor eficacia en la gestión del agua. Esto permite optimizar el servicio, disminuir pérdidas, adelantarse a posibles averías y reducir el riesgo de cortes en el suministro, lo que repercute directamente en una mejor calidad de vida para la ciudadanía.