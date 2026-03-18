La élite de la Policía Local toma El Cerezo en su primer día en la calle: "A ver si dais caña"

"A ver si dais caña", le susurra un vecino de El Cerezo a uno de los 36 agentes con boina carmesí desplegados por el barrio. Porque esta zona del norte de Sevilla, epicentro de los últimos conflictos vecinales con los gorrillas, ha sido el escenario del primer despliegue del GAR, la unidad de élite de la Policía Local. Un grupo que ha escrito este miércoles por la tarde su primera página de "un libro aún en blanco", tal como ha definido su jefe, Manuel Corregidor.

"Hoy hemos iniciado nuestra andadura con el objetivo de apoyar y reaccionar en los casos que sean necesarios", ha explicado Corregidor frente a uno de los controles de tráfico dispuestos en la barriada. "El GAR nace para dar respuestas a reivindicaciones sociales, sobre todo en enclaves de especial conflictividad. Y estoy seguro de que los vecinos nos verán pronto como una solución efectiva a sus problemas".

Despliegue del GAR en El Cerezo. / Marina Casanova

Primeras actuaciones

Una de las primeras actuaciones ha sido precisamente atender a una mujer a la que le había dado un ataque epiléptico. De inmediato, y ante los gritos de ayuda de alrededor, estos efectivos acudieron a socorrerla. Entre la formación específica que han recibido están los primeros auxilios, de hecho, más allá de instrucción en armas o en defensa policial, tal como apuntaron el pasado martes durante la presentación oficial de esta unidad.

El aspecto a pie de calle, desde luego, impone: al uniforme negro y la actitud marcial se suman los vehículos todoterreno. Y es esa la intención: "Apoyamos a unidades que se encontraban solas en algunas zonas, sin la operatividad para ejecutar sus servicios". Ahora, si un patrullero Policía Local debe entrar en un punto caliente, ahí está el GAR como sostén.

Desde la rotonda frente al hospital San Lázaro hasta las inmediaciones de la barriada de El Rocío. Estos boinas carmesí han salido por primera vez para blindar El Cerezo tras unas jornadas de mucha tensión. "Todo el mundo se ha volcado con nosotros desde que hemos llegado", asegura Manuel Corregidor, el líder de esta unidad. La exigencia de estos vecinos, además, también es alta: "A ver si dais caña".