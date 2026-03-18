Entreflores recuperará su piscina municipal para la campaña de verano tras el cierre del Club Nudión
El IMD, con recursos propios, realizará reparaciones en la piscina de Entreflores desde esta semana para garantizar su apertura en julio y agosto, incluyendo maquinaria y zonas de acceso
El Ayuntamiento de Sevilla reabrirá este verano la piscina del Centro Deportivo Entreflores, que volverá a estar operativa durante los meses de julio y agosto con una oferta de baño recreativo, garantizando así que los vecinos no se vean afectados por el cierre temporal de la instalación.
Campaña de verano del IMD
La piscina del Centro Deportivo Entreflores se incorporará así este año a la Campaña de Verano del IMD, junto a las otras cuatro piscinas que ya la componen: Alcosa, Rochelambert, Tiro de Línea y Torreblanca.
Para que la piscina pueda estar en funcionamiento para la campaña de verano, el IMD realizará un importante esfuerzo, con recursos propios, desde esta misma semana para acometer las reparaciones y adecuaciones necesarias para su apertura, con todos los requisitos de seguridad necesarios y de acuerdo a la normativa vigente.
Entre las actuaciones que acometerá el IMD se encuentran revisiones y reparaciones de la maquinaria de la piscina como bombas, impulsores y tuberías, así como de la playa, zonas de acceso al vaso de agua y vías de circulación de usuarios.
El IMD se ha reunido este lunes 16 de marzo con el anterior gestor de la instalación de Entreflores, el Club Nudión, así como con representantes vecinales de la zona, para informarles directamente y coordinar con todas las partes implicadas los detalles de las actuaciones que se van a llevar a cabo y de la apertura.
Acceso y precios públicos
Con la incorporación de la piscina de Entreflores a la Campaña de Verano del IMD, el acceso a ésta se realizaría mediante entradas de día y de acuerdo a los precios establecidos en la ordenanza municipal de precios públicos, al igual que el resto de piscinas municipales que se habilitan para el baño recreativo en el periodo estival.
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