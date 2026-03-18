La Feria de Sevilla de 2026 completa su mapa: adjudicadas doce nuevas casetas tras más de 30 años en la lista de espera

La Feria de Sevilla ya cuenta con su configuración definitiva para este 2026. La Delegación de Fiestas Mayores ya ha adjudicado los 12 módulos que se han quedado libres este año, un proceso que no ha sido sencillo porque se ha creado una nueva calle prolongando Pepe Luis Vázquez y además se ha recibido una renuncia a última hora. Esto ha obligado a tener que reestructurar el reparto, donde destacan como las peor paradas la Casa de Jaén, que se ha quedado sin caseta en el Real, o el propio área de Fiestas Mayores, que ha "sacrificado" su espacio para el Distrito Macarena y lo recuperará en 2027 cuando se produzca la ampliación con 200 casetas más.

Por un lado, fueron nueve las casetas no renovadas respecto a otros años por diferentes motivos:

Costillares, 56 : Maestro Barrugel Vicente.

: Maestro Barrugel Vicente. Curro Romero, 18 : El Poste.

: El Poste. Curro Romero, 24 : Centro Cultural Los Selectos.

: Centro Cultural Los Selectos. Gitanillo de Triana, 70 : La Cañera.

: La Cañera. Juan Belmonte, 126 : Los Convensíos.

: Los Convensíos. Juan Belmonte, 171 : La Copla.

: La Copla. Juan Belmonte, 217 : Chavarri de la Fuente Simón.

: Chavarri de la Fuente Simón. Pascual Márquez, 75-77-79 : Casa de Jaén.

: Casa de Jaén. Pascual Márquez, 100: Pero como tú, ninguna.

Estos nueve espacios no se han traducido en nueve beneficiados a cambio porque el espacio de la Casa de Jaén se ha dividido en tres, por lo que se han ganado dos casetas privadas más. La creación de una nueva calle, que nacerá de la prolongación de Pepe Luis Vázquez hasta Juan Pablo II, hace que se cree una nueva salida peatonal y la pérdida de la caseta de Jaén y la de Fiestas Mayores. A cambio, se desplazarán unos centímetros la de la Policía Local y la de CCOO, que colindan con la de Jaén en la calle Pascual Márquez, y se recolocará la del Distrito Macarena hacia la calle Costillares.

La caseta de Jaén contaba con tres módulos. Esta agrupación la perdió por un retraso en los trámites de solicitud que se repiten cada año, y se quedó sin los números 75-77-79 de Pascual Márquez. A cambio, estos tres números se separan y se conforman como tres casetas. Por tanto, estos son los doce nuevos titulares:

Costillares, 56: Santiago Ortiz Carmona (familiar, con 31 años de antigüedad en lista de espera).

(familiar, con 31 años de antigüedad en lista de espera). Curro Romero, 18: Asociación Recreativa de Escándalo (familiar, con 31 años de antigüedad en lista de espera).

(familiar, con 31 años de antigüedad en lista de espera). Curro Romero, 24: Peña Bética Nuestra Señora de las Mercedes (Perdida).

(Perdida). Gitanillo de Triana, 70: Club de Tenis Pítamo (entidad, con 32 años de antigüedad en lista de espera).

(entidad, con 32 años de antigüedad en lista de espera). Juan Belmonte, 126: Peña Guitarrista Niño Ricardo (entidad, con 32 años de antigüedad en lista de espera).

(entidad, con 32 años de antigüedad en lista de espera). Juan Belmonte, 171: El Palenque (familiar, con 31 años de antigüedad en lista de espera).

(familiar, con 31 años de antigüedad en lista de espera). Juan Belmonte, 217: Asociación Nazarí (entidad, con 32 años de antigüedad en lista de espera).

(entidad, con 32 años de antigüedad en lista de espera). Pepe Luis Vázquez, 87: La Oliva-Montequinto (familiar, con 31 años de antigüedad en lista de espera).

(familiar, con 31 años de antigüedad en lista de espera). Pepe Luis Vázquez, 91: Agrupación Fútbol Sala Maruja 93 (entidad, 32 años de antigüedad en lista de espera).

(entidad, 32 años de antigüedad en lista de espera). Pepe Luis Vázquez, 95: Ya era hora (familiar, 31 años de antigüedad en lista de espera).

(familiar, 31 años de antigüedad en lista de espera). Pepe Luis Vázquez, 101: La de Carmela (familiar, 31 años de antigüedad en lista de espera).

(familiar, 31 años de antigüedad en lista de espera). Pascual Márquez, 100: Asociación Familiar Nazarena (familiar, con 31 años de antigüedad).

Dentro de estas doce nuevas casetas ha habido un caso de renuncia. La Junta de Gobierno Local del pasado viernes confirmó la renuncia de Salvador Pérez López en representación de la entidad Asociación Mayorista de Pescados. El Barranco, con licencia en la caseta 217 de la calle Juan Belmonte. Y ambién se acordó el otorgamiento de la licencia a la entidad Asociación Nazarí, solicitante reserva número 1 en la Comisión de Adjudicación de casetas celebrada el día 23 de febrero de 2026.

Además, la calle Pepe Luis Vázquez gana cuatro nuevas casetas por la prolongación a cambio de las tres que se pierden en Pascual Márquez: Pepe Luis Vázquez, 87; Pepe Luis Vázquez, 91; Pepe Luis Vázquez, 95; y Pepe Luis Vázquez, 101.

Otro reajuste: una nueva calle peatonal de albero

El Real de la Feria de Abril contará con una nueva calle peatonal que, según el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, "facilitará el tránsito, mejorará la evacuación, ordenará el acceso a taxis y autobuses y hará más sencilla la gestión de residuos, permitiendo que las casetas conecten directamente con Juan Pablo II sin atravesar el Real". Esta ampliación tendrá albero compactado para este año, ya que está prevista la reurbanización de esta calle de cara a la Feria de Abril de 2027 cuando tenga 200 casetas más.

Dentro de los ajustes que se harán en el Real, la principal afectada será la caseta pública de Fiestas Mayores, que suele estar en Costillares 13-15-17. Allí se trasladará la del Distrito Macarena, perjudicada por la apertura de la nueva calle. Y las de la Policía Local y la de CCOO, de la calle Pascual Márquez, siguen en la misma ubicación pero se mueven unos números.

"Supone una entrada nueva de Lipasam, un lugar donde los caseteros pueden sacar con más rapidez los residuos, un lugar donde los suministros que todos los días aparcan sus tráiler en la avenida Juan Pablo II ya no van a tener que ir hasta Costillares o Antonio Bienvenida sino que van a poder reponer la Feria cada día con mucha más rapidez", explicaba el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, en una entrevista con El Correo de Andalucía, sobre las ventajas de este cambio. Y añadía: "Es un muro que nos preocupaba, que preocupa a la Policía y a los servicios públicos. A Flota de Indias se accede con normalidad desde las calles, pero hacia el otro lado no se podía, estaba con Tablada absolutamente aislada. Teníamos esa oportunidad de abrir unos canales de acceso".

"Evidentemente, había dos posibilidades", continúa relatando. "O meter la caseta del distrito Macarena en otra ubicación provisional, o llevarla a una caseta pública, que es la caseta de Fiestas Mayores. El área de Fiestas Mayores se ha sacrificado por no dejar tampoco a un distrito sin caseta. Entendíamos que la seguridad aquí estaba por encima de todo. La caseta de la Macarena va a seguir existiendo, afortunadamente, para que todos los vecinos del distrito Macarena y del distrito Norte sigan disfrutando de su caseta. Y la caseta de Fiestas Mayores no corresponde a ningún distrito, sino a un área que será reubicada cuando llegue el momento en la ampliación de la Feria", añadía.