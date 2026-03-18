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Cómo funciona el nuevo parking exprés del aeropuerto: ubicación, plazas y tiempo gratis

Con el objetivo de agilizar el tráfico, el Aeropuerto de Sevilla ofrece un estacionamiento exprés que permite aparcar gratis durante diez minutos para recoger o dejar viajeros

El aeropuerto estrena un parking exprés, denominado P7, con 164 plazas para vehículos de diversos tamaños.

El aeropuerto estrena un parking exprés, denominado P7, con 164 plazas para vehículos de diversos tamaños. / AENA

Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

El Aeropuerto de Sevilla estrena un nuevo aparcamiento exprés gratuito, una solución pensada para agilizar las paradas rápidas en la terminal, ya que permite estacionar sin coste durante los diez primeros minutos, facilitando así la recogida y descenso de pasajeros de forma más cómoda y eficiente.

Ubicación y objetivo del parking exprés

Ubicado entre el túnel de Llegadas y el parking de los 'rent a car', el objetivo es ofrecer a los usuarios un área cercana al edificio terminal para estancias breves, que haga "más accesible y rápida" la carga y descarga de pasajeros, según informa AENA.

Además, este estacionamiento, denominado P7, también contribuirá a descongestionar los viales de acceso al aeropuerto, "donde habitualmente aparcan vehículos particulares para recibir a familiares, obstaculizando el tráfico y, en muchas ocasiones, vías naturales de evacuación para situaciones de emergencia".

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El nuevo parking dispone de 164 plazas para vehículos de distinto tamaño, además de estacionamientos señalizados para personas con movilidad reducida.

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