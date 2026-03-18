El hospital de Sevilla que creó un noble sevillano para cuidar enfermos sin recursos y que ahora es un museo vivo con obras de Murillo y Valdés Leal

De darle sepultura a los restos de los condenados fallecidos y a quienes morían ahogados, a convertirse en un hospital pionero en el cuidado de los más necesitados para, finalmente, convertirse en un museo vivo repleto de obras de autores como Murillo y Valdés Leal. Así es una de las construcciones más emblemáticas de Sevilla, el Hospital de la Caridad y su iglesia de San Jorge, que acumulan en su interior siglos de historia y solidaridad.

Su origen se remonta al nacimiento de la Hermandad de la Santa Caridad en el 1456, cuando Pedro Martínez de la Caridad dejó fondos para que se pudiera dar sepultura a los restos morales de los ajusticiados.

El origen de la Hermandad de la Santa Caridad de Sevilla

Así, la hermandad nació con el objetivo de acompañar al patíbulo a los condenados a muerte para darles el consuelo de la fe y hacerse cargo posteriormente de sus cuerpos, así como de recuperar los cadáveres de las personas ahogadas en el río o fallecidas en las frecuentes epidemias de la época.

El Hospital de la Caridad de Sevilla / Nieves G. Grosso

Pero todo cambió con la llegada de Miguel Mañara a la hermandad en 1662, cuando ingresó como hermano. Miguel Mañara nació en Sevilla el 3 de marzo de 1627 en el seno de una familia de mercaderes que acabó haciendo fortuna y situándose en una situación privilegiada y acomodada.

Miguel Mañara y su cambio de vida

Pero su perspectiva cambió en 1661 tras la muerte de su esposa, cuando Mañara sufrió una profunda crisis personal y empezó a cuestionarse su forma de vida.

Esto le llevó a abrazar la vida religiosa y retirarse como ermitaño a la sierra de Ronda, tras lo que volvió a Sevilla completamente renovado y con el claro objetivo de ayudar a los más necesitados.

La transformación del Hospital de la Caridad y su labor asistencial

Fue así como ingresó en la Hermandad de la Caridad y comenzó su transformación. Primero, promovió un hospicio en las reales atarazanas que había mandado construir el rey Alfonso X de Castilla para transformarlas en un lugar para que persona sin recursos pudieran recibir apoyo, ayuda y un techo bajo el que dormir.

Tras esto, creó un comedor para poder alimentarlos, a lo que le siguió, finalmente, la creación de un hospital para enfermos terminales que ningún otro hospital quería acoger.

Un lugar de residencia y visita en pleno centro de Sevilla

Con el paso de los siglos, este hospital ha pasado a ser usado como una residencia para ancianos sin recursos, así como un lugar de visita constante repleto de cultura y arte gracias a la belleza del Hospital y su Iglesia de San Jorge, cuyos ingresos se destinan al mantenimiento de la residencia.

En la actualidad, la iglesia de San Jorge del Hospital de la Caridad se encuentra cerrada de forma temporal a causa de una intervención que se está llevando a cabo, centrada principalmente en la recuperación de las pinturas murales de Juan de Valdés Leal que decoran la cúpula y las yeserías del templo.

Visita al Hospital de la Caridad, en la Iglesia de la Caridad con el retablo de Pedro Roldán de fondo. / El Correo

Esta construcción destaca por su arquitectura barroca con una de las iglesias más bellas de Sevilla, decorada con una amplia riqueza artística y con obras de grandes maestros de la época, como Murillo y Valdés.

El arte barroco y las obras de Murillo y Valdés

En sus pinturas y esculturas, los artistas reflejan escenas de la caridad, la muerte y la salvación, como muestra de la importancia que tuvo estos conceptos en la vida de Mañara y la propia hermandad.

Además, la fachada de la iglesia se presenta como una de las grandes muestras del barroco sevillano, con imágenes de los patronos San Jorge y Santiago, y las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad en su zona superior.

La fachada y el retablo mayor de la iglesia de Sevilla

Además, en la parte inferior, se pueden ver las esculturas de dos "reyes santos", san Fernando, rey de Castilla y san Luis, rey de Francia.

De igual modo, su retablo mayor constituye en sí mismo una obra maestra del arte barroco y una de las mejores creaciones de Bernardo Simón de Pineda.

En la actualidad, la visita a la Iglesia de San Jorge no está permitida por las labores de restauración. Sin embargo, hasta la fecha, el precio para entrar a este emblemático lugar era de 8 euros para quienes quieran hacerlo con audioguía, 5 euros para grupos de un mínimo de 10 personas y 2,50 euros para grupos escolares.

Precios y opciones para visitar el Hospital de la Caridad

Los menores de 18 años debían abonar 2,50 euros, mientras que los menores de 7 años podían entrar gratis.

Interior de la iglesia de San Jorge, del Hospital de la Caridad. / El Correo

El precio para los jubilados era de 5 euros, mientras que el servicio de audioguía tenía un precio añadido de 1 euro.

Para entrar de forma gratuita, era necesario acudir al lugar los domingos de 16.30 a 18.30 horas. La visita guiada a la Galería Alta, por su parte, tenía un coste de 15 euros y el Canto Gregoriano, de 20 euros. Unos precios que se espera que se mantengan tras la reapertura de la iglesia.