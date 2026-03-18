La moda flamenca llega este fin de semana a Torre Sevilla

El Pop-Up Market de Torre Sevilla regresa esta semana para dar la bienvenida a la primavera con una edición especial que reunirá a más de 20 marcas locales de artesanía, diseño y moda. El evento se celebrará del jueves 19 al sábado 21 de marzo y se presenta como uno de los planes de este fin de semana en Sevilla.

Durante tres días, Torre Sevilla acogerá este mercadillo efímero en un entorno al aire libre donde encontrar ocio, compras y gastronomía. Un espacio que refuerza el papel de Torre Sevilla como uno de los centros comerciales de referencia en Sevilla para disfrutar del tiempo libre sin salir de la ciudad.

Un mercado de artesanía y moda con sello sevillano

El Pop-Up Market reunirá a una selección de marcas locales que apuestan por diseños creativos y trabajo artesanal, con propuestas que van desde la decoración y los complementos hasta la moda flamenca, a apenas un mes para la Feria de Abril.

Entre los participantes se encuentran Cozy Tales, con productos de bienestar para amantes de la lectura; Monkeys Boutique, firma familiar de moda femenina; o Ana Vicol, que ha evolucionado hacia la moda flamenca. También estarán presentes Olé Chic, con ropa, flores y mantones; Mariart.m.a, especializada en pintura a mano alzada y abanicos artesanales; o El Rinconcito de Luz, con artículos vinculados a la espiritualidad.

El recorrido se completa con firmas como Leticia Torres, con trajes de flamenca infantiles; Mi Tete Kids, con moda para bebés; Dinorah, con joyería artesanal; VelandVel, con velas aromáticas; y Pepita Flowers, con complementos para mujer. Una cita que convierte a Torre Sevilla en un auténtico escaparate de talento local.

Actividades para todos

Más allá del mercado, el evento contará con una programación de actividades pensada para todos los públicos:

Jueves 19 de marzo (18:00 – 19:30 h): DJ set

Viernes 20 de marzo (17:30 – 18:30 h): pintacaras infantil

Sábado 21 de marzo (12:30 – 13:00 h): pintacaras infantil

Sábado 21 de marzo (18:30 – 20:00 h): concierto del grupo Los Niños

Una agenda que convierte este Pop-Up Market en un plan completo para quienes buscan qué hacer en Sevilla estos días.

Torre Sevilla: compras, ocio y gastronomía en un mismo espacio

El mercado se integra en la oferta habitual de Torre Sevilla, que combina tiendas, restauración y espacios de ocio en un entorno accesible y pensado para todos los públicos. Además, el complejo ofrece tres horas de aparcamiento gratuito, en horario de 10:00 a 00:00.

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Con esta edición especial, Torre Sevilla refuerza su posicionamiento como uno de los enclaves clave en Sevilla para disfrutar de planes diferentes, donde el comercio local, la cultura y el ocio conviven en un mismo espacio.