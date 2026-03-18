El fin de las multas en la Cartuja, sin fecha: las cámaras siguen a la caza de coches pese al pacto de PP y Vox

PP y Vox llegaron a un acuerdo en Sevilla: el Gobierno de José Luis Sanz pondría prácticamente fin a las multas en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la Cartuja y, a cambio, el partido de Abascal apoyaría los Presupuestos de 2026. Esta medida se anunció como uno de los puntos clave del pacto, sellado por ambas formaciones justo antes de Nochebuena. Sin embargo, tres meses después de aquella firma, esta modificación en la ordenanza no ha pasado aún por el Pleno. Así que las cámaras seguirán sancionando a los coches al menos hasta mayo, teniendo en cuenta que como mínimo no se votaría hasta la sesión plenaria de abril.

Desde el Ayuntamiento de Sevilla explican que "se está realizando el trabajo administrativo" de este cambio en la normativa. De momento, y según estas mismas fuentes municipales, "no hay ninguna estimación" acerca de cuándo se podría acabar con las multas en la Zona de Bajas Emisiones. Y mientras no se establece una fecha concreta, "el dispositivo sigue activo", tal como confirman desde el Consistorio a El Correo de Andalucía.

Por su parte, en el grupo local de Vox están a la espera de que "se ultimen los trámites". "Hasta ahora no podemos más que lamentar que la maquinaria administrativa sea tan lenta", afirman desde el partido que puso sobre la mesa el fin de las sanciones en la Cartuja. "Simplemente vamos a desconectar las cámaras de vigilancia mientras no tengamos niveles de polución que justifiquen su funcionamiento", argumentó en su día Cristina Peláez, portavoz de esta formación en la capital andaluza.

Los concejales del PP, Álvaro Pimentel y Juan Bueno, en su reunión con la portavoz de Vox, Cristina Peláez, sobre la Zona de Bajas Emisiones de La Cartuja / Ayuntamiento de Sevilla

Pero no basta solo con finiquitar con este proceso administrativo: luego debe someterse a votación en el Pleno municipal. La mayoría absoluta necesaria ya está garantizada con el apoyo de PP y Vox, aunque hasta ahora no se ha incluido en el orden del día en ninguna de las sesiones anteriores. Tampoco en la próxima, que se celebrará este jueves 19 de marzo, así que como muy pronto se llevaría en la convocatoria de abril, dentro de un mes.

La intención de Vox era que esta reforma se llevara al Pleno de febrero y se anularan las multas de enero, aunque el propio alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, aseguró que quitar las sanciones de estos últimos meses "sería prevaricar". Y mientras se desarrollan todos los trámites necesarios para apagar las cámaras -salvo en jornadas de elevada polución-, la videovigilancia sigue en funcionamiento.

Casi 800 coches sancionados en la ZBE

El sistema de videovigilancia de la ZBE de La Cartuja continúa captando coches sin el distintivo que permite entrar, circular y estacionar en su interior sin ningún tipo de restricción. Según las últimas cifras de las que hay registro, a las que tuvo acceso este medio, el pasado mes de diciembre se interpusieron 790 sanciones de los 196.050 accesos que hubo a esta zona. Es decir: apenas un 0,40% del total.

Fuentes municipales detallaron hace unas semanas que la tendencia es descendente, porque en diciembre de 2025 se produjo una disminución respecto al mes anterior en el número de sanciones: de 920 a 790. Además, si se comparan cifras con el mes de diciembre de 2024, cuando se registraron 1.363 multas, la caída es aún mayor: un 42%. Cada vez, por tanto, hay menos coches señalados.

Y aunque los datos facilitados por el Ayuntamiento muestran una línea descendente, la intención de PP y Vox es reducir la cifra de sanciones aún más. Básicamente, porque la idea pactada entre ambas formaciones es que las cámaras de videovigilancia solo se enciendan en días de alta contaminación y no como hasta ahora, que funcionan de lunes a viernes en horario de 7:00 a 19:00.

Más de 18.000 multas en su primer año en vigor

En su primer año de aplicación, las cámaras instaladas multaron a 18.677 vehículos. La limitación empezó a ejecutarse en julio de 2024 derivada de la Ley estatal sobre Cambio Climático, que impide acceder a las zonas delimitadas, de lunes a viernes de 7:00 a 19:00, a los coches más contaminantes, principalmente de gasolina matriculados antes del año 2000 y de diésel anteriores al 2006.

Hasta el momento, el que contaba con el distintivo "0 EMISIONES", "ECO", "C" o "B" no estaba afectado y podía acceder, circular y estacionar en el interior de la ZBE sin ningún tipo de restricción. Y los vehículos que no dispusieran de una de estas etiquetas ambientales y pudiera acogerse a alguna excepción prevista para entrar en la Cartuja, debían obtener un permiso de entrada mediante una declaración responsable, desde motocicletas, ciclomotores, taxi, VTC, de transporte de mercancías o acreditados, entre otros.