El obrador del Aljarafe que rompe moldes con sus dulces 100% sin gluten ni lactosa: "Pensé que iban a saber raros, pero están espectaculares"

Una pastelería 100% sin gluten y sin lactosa en el Aljarafe sevillano, con distintas opciones también veganas y sin azúcar. Así es el Deea, un obrador situado en Bormujos que busca que toda la ciudadanía, sin importar sus preferencias o intolerancias alimenticias, pueda disfrutar de los mejores dulces de la provincia.

Este proyecto que busca aunar salud y sabor nació de la mano de su propietaria, Andreea, que se planteó la necesidad de ofrecer "opciones saludables y deliciosas" que permitan a todos disfrutar de "lo dulce sin preocupaciones".

Un obrador que une salud, sabor y creatividad en Bormujos

Así, en su obrador, Andreea combina creatividad y pasión por la cocina para demostrar que los postres son para que cualquier usuario pueda disfrutarlos sin culpa ni consecuencias.

"Desde nuestro obrador, trabajamos cada día para demostrar que las restricciones alimentarias no impiden disfrutar de una tarta deliciosa y de calidad", recalcan desde este negocio, que ofrece sus dulces "para satisfacer todas las necesidades dietéticas".

Tartas sin gluten ni lactosa para todos los gustos en Sevilla

De ese modo, este obrador ha creado el 100% de su carta con dulces sin gluten ni lactosa, para que sean "seguros" para aquellos usuarios con necesidades dietéticas específicas, pero que también quieran disfrutar de postres "deliciosos".

Por ello, ofrecen una amplia variedad de tartas, que se pueden degustar desde 24,95 euros, como la de tiramisú, la tarta de zanahoria, el brownie, la tarta de nata portuguesa o la tarta de queso.

Bizcochos, porciones y cajas variadas en versión mini

Junto a estas, se encuentran su bizcocho de limón vegano, el bizcocho de frutos rojos vegano, la choco galleta de la abuela, el semifrío de queso, la tarta de red velvet, la tarta de turrón y la tarta de queso curado. Todas ellas, además, se pueden disfrutar en formato porción.

Y para quien quiera probar varios sabores en su versión mini, el obrador dispone de una caja variada por 22,50 euros, con una selección de 25 "joyas de la pastelería artesanal" con porciones de cheesecake de frutos rojos, brownie de chocolate, red velvet, nata y pistacho, y carrot cake.

Más productos del obrador de Bormujos y pan sin gluten

A esto se une su caja de trufas por 22,50 euros, su pack variado de magdalenas por 19,95 euros y su corazón de San Valentín por 11,95 euros.

Además, cuentan con torrijas por 4,95 euros, además de otros productos como tortitas de arroz negro, pasta y arroz sin gluten y bebidas vegetales. De igual modo, este obrador ofrece toda clase de pan sin gluten traído desde el Obrador Armonia de Utrera.

Las "espectaculares" tartas sin gluten ni lactosa de Sevilla

"Pensaba que una tarta sin lactosa y sin gluten sabría rara, pero sabe como los dulces tradicionales, hechos en la cocina de una madre con amor. Están espectaculares", recalcan sus propios clientes a través de las reseñas del obrador.

Una idea en la que coincide otro usuario, que afirma: "Es increíble la gran variedad de tartas sin gluten y sin lactosa que tienen con un sabor espectacular y delicioso".

"Encargué una tarta de queso sin gluten y sin lactosa, y quedó espectacular: cremosa, con un sabor increíble y una textura perfecta", añade otro.

Dirección y horario del obrador en Bormujos

Todas sus creaciones se pueden adquirir en su local de la calle Avicena número 19, en Bormujos. El horario de apertura es de 11.00 a 15.00 horas los lunes, martes y jueves, mientras que el sábado la hora de cierre se adelanta a las 14.00 horas.

Los miércoles y viernes, el obrador abre de 11.00 a 15.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, mientras que el domingo permanece cerrado.