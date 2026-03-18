Patrimonio autoriza la reconstrucción del gran órgano de la Catedral

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Sevilla, presidida por la delegada territorial de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Carmen Ortiz, ha dado este miércoles luz verde al proyecto para la reconstrucción del gran órgano de la Catedral de Sevilla, una intervención impulsada por los talleres franceses SAS Michel Jurine y Manufactures d'Orgues Muhleisen que permitirá recuperar una de las piezas musicales y patrimoniales más emblemáticas del templo.

Según una nota remitida por la Junta de Andalucía, la actuación, aprobada recientemente por el Cabildo Catedral tras los trabajos de una comisión internacional de expertos constituida a tal efecto junto al estudio de los documentos del Archivo Histórico del Cabildo Catedral, propone complementar lo que se conserva del instrumento original, diseñado y construido por Aquilino Amezua en 1903, con materiales necesarios "para su correcto uso".

Reconstrucción del órgano de la Catedral

La nueva sección estará "debidamente identificada", siguiendo los criterios habituales en restauración, pero "mantendrá una estética similar e identificable como contemporánea, siendo así una restauración con reintegración de elementos actuales".

Patrimonio ha considerado "suficientemente justificada" la propuesta presentada "al tratarse de completar lo que se conserva del órgano original con materiales necesarios para un correcto uso del instrumento".

El órgano del coro de la Catedral de Sevilla es un instrumento de gran calidad con una historia compleja que requiere de una intervención de cierta urgencia para un buen funcionamiento. Las cajas que acogen el actual instrumento son obra de Pedro Duque Cornejo y Luis de Vilches de 1725, aunque nada del material sonoro de aquel instrumento se conserva hoy en día.

Historia y valor patrimonial del instrumento

Debido al derrumbe de un pilar de la Catedral de Sevilla el 1 de agosto de 1888, tanto el ubicado en el lado de la Epístola como el del lado del Evangelio fueron completamente rediseñados. El autor de estos trabajos, Aquilino de Amezua y Jáuregui, inauguró en 1903 un instrumento de gran modernidad en el panorama internacional, lo que le valió un amplio reconocimiento.

La Junta de Andalucía ha indicado que "los cambios de gusto y un deficiente estado de conservación" hicieron necesario, a partir de 1972, una profunda intervención por parte de Organería Española (OESA).

En estos trabajos, los materiales del órgano de Amezua fueron reubicados, alterados, almacenados en dependencias de la institución o simplemente desestimados. En la actualidad, sufre problemas de alimentación de viento, de carácter sonoro por la intervención en la tubería, así como de accesibilidad, que dificultan su mantenimiento.

Restauración en el Ayuntamiento

En paralelo, la Comisión Provincial de Patrimonio ha informado favorablemente del proyecto de restauración de rejas, carpinterías y vidrieras de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Sevilla al considerar adecuada la intervención planteada, "dado que su finalidad es la recuperación y mejora del estado de los elementos sobre los que se prevé intervenir".

El documento presentado desarrolla un exhaustivo estudio de los elementos, tanto a nivel histórico como de análisis de su composición y materiales, estado de conservación y diagnóstico.

Casas Capitulares y conservación patrimonial

El edificio de las nuevas Casas Capitulares se comenzó a construir en 1527, siguiendo el proyecto del Maestro Mayor de Sevilla Diego de Riaño, quien dirigió la obra hasta noviembre de 1534, cuando la dirección de la obra pasó a un nuevo Maestro Mayor, Juan Sánchez, quien siguió el proyecto de edificio concebido por Diego de Riaño.

Tras él, en 1559, Hernán Ruiz dirigió la obra hasta el año 1564 cuando dejó el cargo, pero no se desvinculó definitivamente de los trabajos que le había encomendado el Concejo de Sevilla. El último de los maestros mayores que dirigió las obras fue Hernando de Montalván nombrado en 1572 y quien finalizó la edificación de las Casas Capitulares.

El Consistorio de Sevilla se finalizó por partes, así se encuentran noticias de que la Sala Capitular baja del nuevo edificio se usó para la realización de plenos desde 1556. El acabado de la cantería de las bóvedas renacentista, realizadas con las técnicas del dorado y policromía, fueron verosímilmente ejecutada por los pintores Antón Pérez, Antonio Velázquez y Miguel Vallés, y terminado en 1572.

La intervención se enmarca en la continuidad de los trabajos ya realizados en las fachadas, con el objetivo de "conservar y poner en valor el conjunto arquitectónico como bien patrimonial de primer orden para la ciudad".

Apartamentos turísticos en Miguel de Mañara

Por último, la Comisión Provincial de Patrimonio ha solicitado la reforma del proyecto de rehabilitación de un edificio ubicado en la calle Miguel de Mañara, 3, en el Conjunto Histórico de Sevilla, para alojar apartamentos turísticos.

El organismo entiende que el documento a presentar "deberá incluir la totalidad de las reformas planteadas desde un desarrollo sostenible que sea respetuoso con los valores patrimoniales de la ciudad histórica".