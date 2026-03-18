Polémica en Sevilla por el nuevo GAR: la Guardia Civil carga contra la Policía Local y exige cambiar el nombre

La creación del nuevo grupo de élite de la Policía Local de Sevilla ha desatado una polémica institucional tras el uso de las siglas "GAR". Apenas unas horas después de su estreno, la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) ha mostrado su malestar remitiendo un escrito al ayuntamiento de Sevilla por el nuevo Grupo de Apoyo y Reacción de la Policía Local.

Según informa la propia asociación, la controversia viene porque utilizan las mismas siglas "GAR" para denominar al recién creado Grupo de Apoyo y Reacción. Una denominación que coinciden exactamente con el Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil, una unidad de élite con décadas de trayectoria en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. El escrito ha sido remitido al alcalde de la ciudad hispalense, José Luis Sanz, para que tome las medidas oportunas.

De hecho, la polémica también ha saltado a las redes sociales, donde se ha generado un intenso debate entre los usuarios. El vídeo publicado por El Correo de Andalucía en Instagram acumula ya cerca de 200.000 reproducciones y más de 1.000 comentarios, muchos de ellos advirtiendo de la coincidencia en las siglas y cuestionando su uso por parte de la Policía Local.

Exigen al Ayuntamiento un cambio inmediato

Ante esta situación, APROGC ha solicitado al Ayuntamiento de Sevilla que modifique de forma urgente la denominación del grupo para evitar cualquier tipo de confusión con el GAR de la Guardia Civil. Fuentes de la benemérita también critican el uso de elementos simbólicos similares, como las boinas rojas, tradicionalmente asociadas a unidades de élite de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por ejemplo, de los GEO de la Policía Nacional.

Asimismo, reclaman que se adopten medidas para garantizar una diferenciación clara en todos los ámbitos, incluyendo uniformes, vehículos, comunicación institucional y documentación oficial. La asociación advierte de que continuará actuando “en todos los ámbitos necesarios” hasta que esta situación quede resuelta.

Un grupo recién creado en la Policía Local

El nuevo equipo de la Policía Local se ha estrenado este miércoles en las calles. Uno de sus primeros objetivos es operar en zonas sensibles como El Cerezo, en un contexto de creciente tensión vecinal con los gorrillas. Desde el Ayuntamiento defienden que es una nueva apuesta por reforzar los dispositivos de seguridad ante eventos y situaciones de alta concentración.