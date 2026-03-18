Sevilla suma 23 nuevos apartamentos turísticos: luz verde a proyectos junto a la Alameda y en la Casa de Bellver

La oferta de apartamentos turísticos sigue creciendo en Sevilla. Según el registro de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, son ya 400 los establecimientos inscritos, que suman un total de 11.465 plazas. Como solo las viviendas turísticas tienen una limitación en vigor, lo cual impide la apertura de más en el Casco Antiguo y Triana, los apartamentos turísticos continúan llegando al centro de la ciudad. La Gerencia de Urbanismo, en su reunión de la Comisión Ejecutiva de este martes, ha dado luz verde a dos proyectos más que alcanzan entre los dos los 23 apartamentos turísticos, junto a la Alameda de Hércules y en la Plaza del Museo, al lado del Museo de Bellas Artes, en la antigua casa de la familia de Mariano Bellver.

Por un lado, se ha concedido licencia de obras para la reforma de un edificio de ocho viviendas en el número 20 de la calle Guadalquivir, que pasará a tener ocho apartamentos turísticos. La licencia ha sido otorgada por la Gerencia de Urbanismo a ZITOUNI S.L, que mantendrá el garaje bajo rasante para siete vehículos. Estos alojamientos estarán ubicados a apenas cinco minutos andando de la Alameda de Hércules, un espacio de ocio que también reúne mucho turista, y también se encuentra muy cerca el Espacio Santa Clara.

El Gobierno de José Luis Sanz también ha concedido licencia de obras de reforma y rehabilitación del edificio ubicado en el número 5 de la Plaza del Museo, junto al Museo de Bellas Artes. En este caso, serán 15 los apartamentos turísticos que se ofrecerán en una ubicación que tiene una historia particular: la antigua casa de la familia de Mariano Bellver.

Este inmueble fue el hogar de Mariano Bellver, el coleccionista de arte y mecenas español, y su esposa Dolores Mejías. Este edificio ya fue vendido, y la colección de arte del Museo Bellver está en la conocida como Casa Fabiola. La Gerencia de Urbanismo ya autorizó que se cambiara el uso, y ahora se da el visto bueno a las obras de transformación del edificio, ya que es necesario reformarlo para adecuarlo a este nuevo destino.

Actualmente, la donación realizada por Mariano Bellver y Dolores Mejías ya está en la calle Fabiola, en un típico palacio sevillano del siglo XVI con más de 1.900 metros cuadrados de superficie en los que se reparten más de medio millar de obras de arte. La mayoría de ellas son pinturas costumbristas andaluzas del siglo XIX, aunque también hay esculturas, piezas de porcelana y relojes. También alberga obras de los pintores viajeros que llegaron a Andalucía en torno a 1830, así como pinturas costumbristas y románticas de los siglos XVIII y XIX, y obras del escultor Ricardo Bellver.

Además de estos dos proyectos, la Gerencia de Urbanismo también ha dado su visto bueno ambiental para la actividad de apartamentos turísticos en el número 2 de la calle Consuelo y en el número 41 de la calle Jesús del Gran Poder. Estos establecimientos siguen su trámite administrativo y más adelante obtendrán licencia de obra.

Una nueva limitación sobre viviendas turísticas, en camino

De momento, el Gobierno Local asegura que no puede hacer más de lo que ha hecho con respecto a los apartamentos turísticos. Donde sí se pretende intervenir es en la regulación de las inscripciones de viviendas turísticas, que actualmente tienen un tope del 10% sobre el total residencial de la zona en la que estén, para frenar este fenómeno.

El alcalde ya anunció que pronto tendrán los resultados de un nuevo informe para actualizar esta limitación de viviendas turísticas, aunque todavía no se han anunciado los resultados. Además, se trata de un compromiso de PP y Vox cuando pactaron el Presupuesto de 2026.

"Conforme al informe elaborado para el estudio pormenorizado por barrios de la afectación de las viviendas de uso turístico (VUT), se reducirán los límites vigentes del 10% para toda la ciudad a los establecidos en el documento que desglosa estos topes por zonas". Es decir: que ese tope de pisos turísticos, que fijaba que no podían representar más del 10% del parque total de alquiler, se va a fijar ahora en un porcentaje menor. Paralelamente, los apartamentos turísticos siguen llegando sin freno al centro y Triana.