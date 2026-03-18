Las reservas en los hoteles de Sevilla están al 75% en Semana Santa: la ocupación prevista es "ligeramente inferior" a 2025

Las reservas contratadas en los hoteles de Sevilla para Semana Santa son ligeramente inferiores a las previsiones de 2025. Así lo deduce el sondeo de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia (AHS) que ha realizado entre sus miembros para conocer el estado de las reservas en los establecimientos hoteleros durante el periodo cofradiero, cuando la ciudad acapara la atención de muchos foráneos para no perderse el discurrir de los cortejos procesionales.

Hasta la fecha, la media de las reservas ronda el 75%, lo que se traduce en un leve retroceso respecto a los datos de la Semana Santa de 2025. Las previsiones del pasado año alcanzaron un 78% de reservas contratadas. A pesar de estos datos, los hoteleros no están preocupados y creen que el número crecerá cuando la meteorología de cara a estos días sea mucho más explícita. El tiempo supone una información decisiva en las reservas de última hora.

Casi lleno a partir del jueves

Concretamente, el sondeo contempla --como en años precedentes-- las noches que van desde el Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección inclusive, ya que en muchas provincias españolas es también un día festivo. Al igual que el año pasado, este año la ocupación por días está "muy nivelada" y no hay grandes variaciones de ocupación, oscilando desde el Martes Santo, con un 68,40%, al Viernes Santo, con 83,50%, que es la noche de mayor precio y ocupación. Las tres pernoctas principales van desde el Jueves Santo hasta el Sábado Santo, con una media de 80,68% de reservas. Este último dato sí es prácticamente idéntico al de 2025.

El balance realizado por Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia (AHS) refleja que aún hay disponibilidad de habitaciones, en cualquier día de la semana, para los cofrades más rezagados que deseen disfrutar de la Semana Santa en Sevilla. Además, este año las reservas han comenzado a materializarse con menos previsión que el año pasado. La mayoría se están llevando a cabo esta misma semana cuando tan solo faltan 10 días para el Domingo de Ramos.