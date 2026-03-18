San Telmo Abierto: cómo conseguir entradas gratis para los conciertos en el Palacio de San Telmo de Sevilla

La Capilla del Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz, volverá a abrir sus puertas esta primavera con una nueva edición de San Telmo Abierto, el ciclo de conciertos gratuitos de música de cámara que organiza la Fundación Barenboim-Said en uno de los espacios patrimoniales más singulares de Sevilla.

Este programa cultural se celebra cada primavera y reúne en la capilla a jóvenes intérpretes de la Academia de Estudios Orquestales y de distintos conservatorios profesionales y superiores de Andalucía. Desde 2013, este ciclo ha convertido este enclave, una de las joyas del barroco sevillano tras su restauración por parte del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, en un escenario habitual para recitales de piano, música de cámara y formaciones de cuerda y viento.

Los conciertos se celebran los viernes a las 19.30 horas, tienen una duración aproximada de una hora y son gratuitos, aunque el acceso está condicionado a la reserva previa de invitación. Debido a que el aforo de la capilla es limitado, la organización exige tramitar la plaza con antelación a través de Eventbrite.

Programa de conciertos

El ciclo de primavera de San Telmo Abierto arrancará el 20 de marzo con un recital de piano con obras de Bach, Mozart, Brahms, Debussy, Chopin y Prokófiev, interpretadas por Liam de Paor Macías e Iván Santiandreu Valle. La siguiente cita será el 10 de abril, con un programa dedicado a Beethoven y Shostakovich, mientras que el 17 de abril será el turno de Haydn y Mendelssohn.

Ya en mayo, el ciclo continuará el día 8 con piezas de Jean Françaix y György Ligeti para quinteto de viento; el 15 de mayo se interpretará el célebre quinteto “La Trucha” de Schubert; el 22 de mayo sonará el Quinteto de cuerda en sol mayor, Op. 77 de Dvořák; y el cierre llegará el 29 de mayo con obras de Mozart y Tchaikovsky, en una de las citas más amplias del programa.

Todos los conciertos:

20 de marzo : recital de piano con obras de Bach, Mozart, Brahms, Debussy, Chopin y Prokófiev .

: recital de piano con obras de . 10 de abril : interpretación del Quinteto de viento con piano en mi bemol mayor, Op. 16 , de Beethoven , y del Trío con piano n.º 2 en mi menor, Op. 67 , de Shostakovich .

: interpretación del , de , y del , de . 17 de abril : concierto con el Divertimento en do mayor, Op. 20, n.º 2 , de Haydn , y el Cuarteto n.º 1 en mi bemol mayor, Op. 12 , de Mendelssohn .

: concierto con el , de , y el , de . 8 de mayo : programa dedicado a Jean Françaix , con su Quinteto de viento n.º 1 , y a György Ligeti , con Seis Bagatelas para quinteto de viento .

: programa dedicado a , con su , y a , con . 15 de mayo : interpretación del Quinteto con piano en la mayor, D. 667, La Trucha , de Schubert .

: interpretación del , de . 22 de mayo : concierto con el Quinteto de cuerda en sol mayor, Op. 77 , de Dvořák .

: concierto con el , de . 29 de mayo: cierre del ciclo con el Quinteto de viento con piano en mi bemol mayor, KV 452, de Mozart, y Souvenir de Florencia, Op. 70, de Tchaikovsky.

Cómo conseguir las entradas

Para asistir, las invitaciones podrán reservarse desde el lunes previo a cada concierto a partir de las 10.00 horas. Si ese día fuese festivo o surgiera alguna incidencia, la reserva se abrirá el martes anterior. La organización advierte además de que no se permitirá la entrada a ninguna persona cuya reserva no haya sido confirmada, por lo que completar correctamente el proceso es imprescindible.

Al hacer la inscripción en Eventbrite, será obligatorio rellenar los campos con nombre, apellidos y número de DNI o NIE exactamente igual que aparecen en el documento identificativo. La Fundación Barenboim-Said también se reserva el derecho de asignar determinados asientos para garantizar el correcto desarrollo de cada cita. Además, recuerda que las fechas pueden modificarse por necesidades institucionales.

Con esta nueva edición, San Telmo Abierto vuelve a ofrecer en Sevilla una propuesta que une patrimonio, formación musical y acceso gratuito a la cultura, con jóvenes músicos como protagonistas y un escenario poco habitual para el gran público como la capilla del Palacio de San Telmo.