Llegan los primeros trenes del tranvía de Alcalá de Guadaíra: impulso clave al proyecto tras más de 20 años de espera

La Junta de Andalucía ha recibido los primeros trenes del futuro tranvía de Alcalá de Guadaíra. La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha supervisado las dos primeras unidades, que llegaron por la mañana de este miércoles al Parque Empresarial Cabeza Hermosa y posteriormente fueron trasladadas por las vías del tranvía hasta el nuevo recinto de talleres y cocheras.

Rocío Díaz ha destacado que la presencia de los trenes es la “muestra más clara del compromiso claro del Gobierno de Juanma Moreno con el tranvía que llevan esperando más de 20 años los alcalareños”. La consejera ha incidido en que la "inversión de 178 millones de euros para terminar toda la obra pendiente del tranvía empieza a dar sus frutos, ya no sólo con los trenes, sino con las estaciones prácticamente finalizadas y con las vías montadas del recinto de talleres y cocheras”. Sobre este punto, ha manifestado que ahora son “más de 200 trabajadores los que están volcados en la puesta en servicio del tranvía”.

Contrato suscrito con CAF

Los trenes que han llegado este miércoles forman parte del contrato suscrito con la empresa CAF para el suministro de seis unidades del modelo URBOS 100, con una inversión superior a los 32,5 millones de euros. Son unidades de última generación similares a las que circulan en otros ferrocarriles urbanos andaluces, con una longitud de 33 metros y capacidad para 208 viajeros.

Las unidades serán ahora ensambladas en las instalaciones de talleres y cocheras tras su llegada en diferentes vagones. Una vez acopladas, se realizarán las pruebas verificaciones en taller para comprobar el comportamiento de todos los equipos del material móvil. En cuanto al resto de unidades, ya se encuentran todas completamente fabricadas y acopiadas en las instalaciones del fabricante y está previsto que vayan llegando progresivamente a Alcalá en los próximos meses.

Trazado de la línea del tranvía

Los trabajos para la finalización de las obras siguen, por tanto, su curso. El resultado final será un trazado de más de 12 kilómetros entre Montecarmelo, en Alcalá de Guadaíra, y la Universidad Pablo de Olavide que va a enlazar con la Línea 1 de Metro de Sevilla. La demanda inicial será de algo más de dos millones de pasajeros al año.

La puesta en funcionamiento del tranvía supondrá que más de 2.500 personas dejen de usar el coche solo el primer año de funcionamiento y 2.100 toneladas de CO2 menos en emisiones. Así, beneficiará tanto a los vecinos de Alcalá de Guadaíra como a los trabajadores de las empresas de los polígonos y los estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide.