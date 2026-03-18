La Velada del año VI de Ibai Llanos en la Cartuja dispara los precios hoteleros en Sevilla: hasta 4000 euros por una noche en julio

Quedan 129 días. Así lo indica la cuenta atrás de la página oficial de la Velada del Año VI, que se celebra por segundo año consecutivo en el Estadio de la Cartuja. Será el próximo sábado 25 de julio a las 20 horas de la tarde cuando comenzará el VI combate que ya ha agotado todas las entradas para el evento.

El evento está organizado por el creador de contenidos y streamer Ibai Llanos que explicó que esta edición contará con más "combates que nunca" y la celebración, de nuevo en Sevilla, se debe a que el estadio responde a todas las condiciones. Entre las celebridades más esperadas de esta nueva edición se encuentran la influencer sevillana Fabiana Sevillano, el periodista Edu Aguirre o IlloJuan entre otros.

Reserva hotelera

Este evento ha hecho que la reserva hotelera haya subido en un mes donde la ciudad se vacía debido a las altas temperaturas propias del calor de verano. Según se observa en el portal digital Booking, "el 97% de los alojamientos ya no están disponibles en nuestra web para estas fechas", e indica que se han encontrado 175 alojamientos encontrados en la ciudad.

Entre las búsquedas encontradas, aparecen hoteles y apartamentos por la zona del Casco Antiguo, Triana y Los Remedios, San Pablo, Nervión, Bellavista o Sevilla Este. Los precios oscilan entre los 114 euros en habitaciones compartidas mixtas de 10 camas hasta el precio más alto que es de 4054 euros en un ático en el centro histórico de la ciudad.

En zonas como la Macarena, lugar de la ciudad con precios más asequibles, la habitación de hotel ronda los 340 euros. Por otro lado, cruzando el río, y muy cerca del Estadio de la Cartuja se encuentra Torre Sevilla, donde las habitaciones rondan los 270 euros.

Diferencias de precios

Hay además, otras opciones más asequibles por los pueblos más cercanos a la ciudad, o incluso habitaciones compartidas con un coste de 56 o 91 euros la noche. Lo más barato, por tanto, son las habitaciones compartidas o las habitaciones familiares con baño compartido.

Entre los precios más altos está un apartamento de dos dormitorios de 120 metros cuadrados en el Centro Histórico de la Ciudad por 4054 euros, otro del mismo tamaño y en la misma zona por 3101€ o 2080€.

Todo está listo para que la ciudad acoja una nueva edición de la Velada del Año, y los asistentes no han esperado a escoger el lugar donde pasarán la noche o el fin de semana para poder ahorrarse un mínimo en este evento que cada vez acoge más fama y más afluencia.