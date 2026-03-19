El pulso por la ampliación de Aerópolis se tensa a las puertas de las elecciones: en juego 5.000 empleos y un centenar de nuevas empresas

El pulso por la ampliación de Aerópolis se tensa a las puertas de las elecciones autonómicas previstas para el próximo mes de junio. Después de años de bloqueo de este proyecto estratégico para el sector aeroespacial en la provincia de Sevilla, el Ayuntamiento de La Rinconada reunió esta semana a los principales agentes económicos y sociales para lanzar su gran reivindicación: que la ampliación de Aerópolis arranque este 2026. La respuesta de la Junta de Andalucía evitando un posicionamiento claro a favor de este proyecto y abriendo la puerta a su desarrollo en otros puntos de la provincia de Sevilla (como la capital, Carmona o Alcalá de Guadaíra) ha generado un nuevo enfrentamiento que ha llevado al gobierno del municipio sevillano a solicitar una reunión urgente a la Consejería para aclarar las circunstancias.

En la actualidad, el Parque Tecnológico Aeroespacial de Andalucía cuenta con 90 empresas, más de 5.000 empleos directos y una facturación anual superior a 1.200 millones de euros, lo que supone que el municipio sevillano se erija como "tercer polo aeronáutico europeo junto a Toulouse y Hamburgo", ya que concentra "en torno al 60% del sector aeroespacial andaluz".

El alcalde de La Rinconada y secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, mantiene una guerra abierta con la Junta de Andalucía para pedir la ampliación de este parque que lleva pendiente casi una década. Y es que este proyecto -inaugurado en 2003- depende de manera directa de la Administración andaluza, ya que la sociedad limitada que lo gestiona está participada al 100% por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, (IDEA), dependiente de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social.

Ahora, la Junta de Andalucía, a través del consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha dejado en el aire que esta ampliación se vaya a acometer en este municipio. En una entrevista al programa Andalucía Capital de Onda Cero, ha asegurado que "la ampliación de Aerópolis se va a llevar a cabo y puede ser en la ubicación actual o puede ser en otra parte de la provincia de Sevilla". Así, pone en liza otros municipios que están apostando por el desarrollo de proyectos industriales vinculados a este sector en la provincia, como Carmona -donde se va a instalar la compañía suiza de jets privados Pilatus Aircraft-, Alcalá de Guadaíra -que actualmente acoge a esta empresa hasta que se mude a su nuevo emplazamiento- o incluso Sevilla capital -que va a acoger la nueva gran inversión de Ryanair-.

"Hemos puesto en marcha ya en el mes de octubre un estudio para tratar de anticipar, estudiar y diagnosticar cuáles son las necesidades del sector en términos de suelo, de potencia energética, de agilidad administrativa y de dotación de talento y no descartamos ninguna opción", ha reseñado Paradela.

La Rinconada pide una reunión urgente

En respuesta a estas declaraciones, el Ayuntamiento de La Rinconada ha solicitado una reunión urgente al consejero para "pedir explicaciones y exigir que cumpla con el mandato del Parlamento andaluz (que viene de aprobar una iniciativa en favor de la ampliación de Aeropolis): " Andalucía no puede permitirse perder una oportunidad estratégica como esta por razones que, a día de hoy, ni se han explicado ni se sostienen desde el punto de vista técnico, económico o territorial. Aerópolis no es solo un parque empresarial. Es un ecosistema consolidado, eficiente y reconocido internacionalmente que puede aportar empleo de calidad y más ingresos para toda Andalucía.

Y su crecimiento debe producirse donde ese modelo ha demostrado funcionar”, explica la primera teniente de alcalde, Raquel Vega, quien descartó que pueda existir la posibilidad de trasladar Aerópolis a otro punto de la provincia: “Se trata de un proyecto que lleva más de una década de tramitación, plenamente integrado en la planificación territorial y respaldado de forma clara por los empresarios del parque, por los agentes sociales y por el conjunto de las instituciones”, recalca Vega, quien añade que “si se llevan la ampliación a otro sitio será otra cosa, pero nunca Aerópolis II”.

Representantes destacados del sector comparten que la ampliación debe ejecutarse en La Rinconada. Así, Antonio Ramírez, presidente de Aero Sevilla Ramírez ha señalado que su asociación sí ve Aerópolis un proyecto estratégico, "aunque valoraremos el estudio de la Junta cuando se dé a conocer". "No tenemos ánimo de confrontar, porque todas las opciones de crecimiento y disponibilidad serán bienvenidas, pero entendemos que Aerópolis II no se puede quedar fuera en la ubicación actual, ya que los costes logísticos en un sector como el industrial son muy importantes y es muy difícil deslocalizar".

La ampliación, en cifras

El Ayuntamiento de La Rinconada, asegura que dar luz verde a Aerópolis II supondría la generación de otros 5.000 empleos cualificados, además de que la captación de un centenar de nuevas empresas. Esto es, prácticamente duplicar los números actuales. Además, subraya Vega, hay empresas ya ubicadas que piden terreno para poder ampliar sus instalaciones. El consistorio ya tiene definido y clasificado en su planeamiento urbanístico el suelo para ampliación de Aerópolis II, entre 60 y 70 hectáreas.

"¿Podemos permitirnos perder la oportunidad de atraer 100 empresas y crear 5.000 empleos de alta cualificación?", se pregunta la también portavoz del Grupo Socialista en La Rinconada, que hace hincapié en el "amplio consenso político e institucional". De hecho, el Parlamento andaluz ya ha aprobado una Proposición No de Ley para impulsar esta ampliación.

Precisamente este lunes, el Pleno del Ayuntamiento de La Rinconada aprobó una moción para pedir al Gobierno autonómico la ampliación de Aerópolis y “que se eleve por encima de debates localistas y apueste por uno de los sectores con mayores expectativas de futuro, para no perder oportunidades de concentrar talento, atraer inversión y generar empleo cualificado”.

Paradela ha asegurado que la ampliación se va a llevar a cabo, pero esperará las conclusiones de un estudio que tiene en marcha la Consejería para definir dónde se llevarán a cabo los siguientes grandes proyectos industriales del sector en la provincia. El objetivo es "dar respuesta a todos los municipios que están apostando por este sector, entre ellos, La Rinconada, Alcalá de Guadaíra, Carmona o Sevilla capital".

Empresarios y sindicatos implicados

"Esto no es un proyecto solo de Sevilla, ni siquiera un proyecto de Andalucía, porque también vamos a pedir al Gobierno de España que se fije en este gran polo aeroespacial que puede ser el sur de España”, señalaba este martes Fernández durante la firma de la Carta de Adhesión Aerópolis II – Objetivo 100. Por el futuro industrial y tecnológico de La Rinconada y Andalucía, que han suscrito además representantes de organizaciones empresariales y sindicatos de la provincia.

"Este proyecto no excluye ni confronta. Respeta otras iniciativas industriales, pero defiende con claridad la necesidad de preservar y reforzar un ecosistema que ya ha demostrado su eficacia económica, social y territorial", subraya el documento.

Esta afirmación se enmarca en el último gran movimiento del sector en Sevilla. La compañía suiza de jets privados Pilatus ha optado por el Parque Logístico de Carmona -donde se mudará una vez construya la nave, actualmente permanece en Alcalá de Guadaíra- y este espacio ha sido señalado por la Administración andaluza para acoger nuevos proyectos relacionados con la aeronáutica y el espacio.

Al manifiesto se han adherido, además del Ayuntamiento de La Rinconada, los sindicatos CCOO de Sevilla y UGT de Sevilla; la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES); la patronal del metal Fedeme; Andalucía Aerospace; la asociación de empresas de la industria auxiliar Aero Sevilla; la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) y la Diputación de Sevilla, que ha acogido el acto.