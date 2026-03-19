Sucesos
"Muerte a la recepción": el centro de salud de Bollullos amanece de nuevo con pintadas amenazantes
Hace justo dos meses también aparecieron grafitis en este mismo consultorio médico "con amenazas dirigidas al personal de admisión", según denuncian desde Csif
"Muerte a la puta recepción". Esta es una de las pintadas amenazantes con las que ha amanecido este jueves el consultorio médico de Bollullos de la Mitación. Estos grafitis son "similares a los de hace dos meses", en los que también se señalaba al personal administrativo de este centro de salud, tal como ha destacado en un comunicado el Csif. Los hechos, según este sindicato, han sido denunciados ante la Guardia Civil.
"El pasado enero aparecieron en las instalaciones del centro pintadas con amenazas de muerte dirigidas al personal de admisión: 'Muerte a las putas del mostrador'", recuerda Alejandra Gómez, delegada de CSIF Sanidad en el distrito Aljarafe. "Dos meses más tarde, el 19 de marzo, estos hechos se han repetido con mensajes similares: 'Muerte a las putas de recepción'". A preguntas de El Correo de Andalucía, desde la Consejería de Salud no han trasladado una valoración sobre estos hechos hasta el momento.
"A esta situación se le suma la situación ocurrida este jueves, cuando una persona ha accedido al centro de salud junto antes de su apertura, con los profesionales ya en su interior, profiriendo insultos y amenazas graves contra el personal", asegura Gómez. Estas intimidaciones iban dirigidas "directamente a una profesional de enfermería por su disconformidad con la atención prestada a un familiar el día anterior, que fue derivada al hospital".
"Los profesionales sienten que están desarrollando su labor en un entorno de inseguridad, lo que resulta absolutamente incompatible con la atención sanitaria de calidad y con el derecho básico de integridad física y moral en el trabajo", denuncia esta representante sindical. "Por todo ello, se solicita la adopción urgente de medidas que garanticen la seguridad de los trabajadores, así como un llamamiento a la ciudadanía para mantener el respeto hacia los profesionales sanitarios que continúan desempeñando su labor en circunstancias especialmente complejas".
Una agresión a médicos andaluces cada dos días
Andalucía registra una agresión a médicos cada algo más de dos días. Dicho de otro modo: más de dos veces por semana, un facultativo sufre insultos, amenazas, escupitajos o agresiones físicas por parte de un paciente o de su entorno. Una violencia que impacta de lleno en el profesional, condiciona la atención sanitaria y sigue avanzando en la comunidad: en la última década, los casos se han disparado un 153%.
El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) publicó el pasado jueves los datos de 2025, que cierran el año con 167 agresiones registradas en Andalucía, un 21% más que en 2024, cuando se contabilizaron 138, teniendo en cuenta solo aquellos casos en los que se ha denunciado la situación ante un colegio de médicos. En el conjunto de España, el número asciende a 879, la cifra más alta desde que existen registros.
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