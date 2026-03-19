La Asociación Española Contra el Cáncer en Sevilla alerta: "9 de cada 10 personas sobrevivirían al cáncer de colon si se detectara a tiempo"

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Sevilla y el Hospital Virgen Macarena han vuelto a poner el foco en uno de los grandes desafíos sanitarios con la celebración del tercer encuentro de Digestivo 360, una cita que ha reunido a pacientes, familiares y profesionales para abordar la realidad del cáncer colorrectal, el tumor con mayor incidencia en España, donde se detectaron más de 40.000 nuevos casos en 2023.

Durante la jornada, los especialistas recordaron que la detección precoz es un derecho de todos y salva vidas, ya que 9 de cada 10 personas sobrevivirían al cáncer de colon si se detectara a tiempo. Sin embargo, España continúa lejos de los estándares recomendados para que un programa de cribado sea eficaz: una cobertura del 100% de la población diana y al menos un 65% de participación. En 2023, la participación apenas alcanzó el 43%.

En el encuentro participaron Marta Espinosa, Mariló Mediano y Carmen Beato, oncólogas del Macarena, junto a Elvira Gamero, psicóloga de la AECC. También estuvieron presentes nutricionistas, fisioterapeutas, trabajadores sociales y técnicos de prevención de la AECC en Sevilla. Todos ellos abordaron tanto los aspectos clínicos del cáncer colorrectal como el acompañamiento emocional y social que requieren pacientes y familias.

Escuchar a los pacientes

La AECC ve fundamental escuchar y dar voz a los pacientes, ya que esta es una forma de cuidar que garantiza una atención más humana e integral, acompañando a las personas y a sus familias en cada etapa y haciéndolas partícipes de su propia atención. Además, recuerda que curar es también investigar: impulsar nuevos tratamientos, mejorar los protocolos y perfeccionar las herramientas de detección para que participar en los programas de cribado sea cada vez más accesible y eficaz.

Gamero destacó la importancia de comprender el proceso: "Cuando el paciente entiende qué está ocurriendo y dispone de apoyo psicológico, la incertidumbre se vuelve más manejable. Por eso, compartir información rigurosa y generar espacios de diálogo con profesionales es fundamental". Añadió que debe abordarse desde múltiples perspectivas: "Las distintas miradas aportan matices distintos. Los profesionales aportamos la parte técnica y las personas que la padecen y sus familiares aportan la mirada especialista de lo que supone vivir el día a día".

Espinosa insistió en la relevancia del cribado: "Cuanto más precozmente detectamos esos pólipos que pueden generar cáncer, mayor es la posibilidad de supervivencia". Por su parte, Carmen Beato, oncóloga médica del HUVM y vicepresidenta de la SAOM, explicó por qué la alimentación es un punto clave en este tipo de cáncer: "La dieta equilibrada y saludable, combinada con actividad física regular y un peso saludable, son elementos clave en la reducción del riesgo del cáncer colorrectal". Añadió además que estos factores también influyen en la evolución de la enfermedad una vez diagnosticada: "El ejercicio físico disminuye el riesgo de recidiva de cáncer colorrectal y la dieta saludable contribuye a una mejor tolerancia a los tratamientos".

La importancia de los cribados

El fisioterapeuta de la AECC, David Ortega, subrayó el papel del ejercicio físico terapéutico: "El ejercicio estructurado y supervisado ayuda a paliar la sintomatología derivada de los tratamientos y a recuperar la capacidad física y funcional durante todo el proceso oncológico". La AECC ofrece sus servicios totalmente gratuitos de fisioterapia y nutrición a pacientes oncológicos. Para informarte o pedir una cita, puedes llamar al 900 100 036.

La AECC recordó además que el cribado de cáncer de colon es una historia de éxito impulsada por la propia organización: desde la generación de evidencia científica que validó el Test de Sangre Oculta en Heces en 2012, hasta la movilización social que permitió recoger más de 600.000 firmas en 2013 para su incorporación a la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, la falta de datos públicos unificados, actualizados y contrastables dificulta evaluar adecuadamente el funcionamiento de los programas autonómicos.

Por ello, la Asociación ha puesto en marcha un proyecto conjunto con la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, organismo de la OMS, con el objetivo de analizar el estado actual de los programas de cribado en España y formular recomendaciones que permitan reforzar su eficacia. El proyecto incluye cuestionarios cualitativos y cuantitativos dirigidos a las administraciones autonómicas para comprender cómo se diseñan, gestionan y evalúan estos programas. Su finalidad no es elaborar rankings, sino identificar fortalezas, retos comunes y oportunidades de mejora.

Finalmente, la AECC hizo un llamamiento a la ciudadanía a través de su campaña Juega tu papel, que busca aumentar la participación en el cribado entre la población de 50 a 69 años. España continúa por debajo del 65% deseable y también por debajo de la media europea, situada en un 47%.