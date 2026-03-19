El Ayuntamiento de Sevilla vende una vivienda y locales en el Prado con precios de hasta 170.000 euros

El pasado otoño, el Ayuntamiento de Sevilla puso a la venta una vivienda de 37 metros cuadrados en la calle José María Osborne nº 7, esto es, uno de los bloques de pisos colindante a la estación de autobuses del Prado de San Sebastián.

Se trata de la antigua vivienda de portería y cuenta con una superficie de 36,81 metros cuadrados, según constaba en los pliegos de condiciones publicados por el Ayuntamiento en la plataforma de contratación. La descripción registral indica que “está situada en el centro de la planta baja al fondo de este portal" y que "linda frente al hueco de escalera".

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla del pasado viernes dio luz verde a la adjudicación de este inmueble, que salió a licitación por 98.000 euros, pero que finalmente ha sido vendido por más de 130.000 euros. El procedimiento de adjudicación que se ha seguido es el mejor precio ofertado.

El inmueble se encuentra en bruto

Actualmente, se encuentra en bruto al haberse demolido todas las divisiones interiores y anuladas las instalaciones. Las ventanas están clausuradas por motivos de seguridad, "para impedir accesos indeseados", según reflejaba el pliego de licitación.

El comprador tendrá que llevar a cabo "todas las obras de reforma necesarias para su uso como vivienda". Para la valoración se ha considerado la superficie construida escriturada, a la que se añadirán las zonas comunes que correspondan. La antigüedad del edificio en el que se ubica es de 85 años.

En el mismo pliego se incluyen además tres locales en la calle Abogada Aurora León, nº 2, en concreto, los números 6 (antiguo Bar Cocodrilo), 7 (antiguo Bar Casa Florencio) y 9 (antigua Charcutería del Prado). Sus precios de adjudicación finales han sido de 70.300, 155.100 y 171.100 euros, respectivaqmente.

Locales adjudicados en La Barzola

Asimismo, el Ayuntamiento ha sacado a la venta una serie de locales en la plaza Virgen del Pilar de la barriada Virgen de los Reyes de La Barzola, en el distrito Macarena. En este caso, se trata de los números 2, 3, 4, 8, 16 y 17 de la plaza y sus precios de adjudicación van de los 25.000 a los 37.000 euros.