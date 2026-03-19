Un detenido en la previa del derbi sevillano por electrocutar a otra persona con un táser

La Policía Nacional ha detenido este jueves a un individuo por accionar un arma de electrochoque tipo táser y provocar una descarga eléctrica a otra persona en las inmediaciones del Estadio de la Cartuja, durante la previa del encuentro entre el Real Betis Balompié y el Sevilla Fútbol Club, en un incidente que además generó momentos de gran tensión entre los asistentes.

Detención tras los altercados en la previa del derbi sevillano

Según ha informado el Cuerpo en una nota, se le acusa de presuntos delitos de tenencia ilícita de armas, desórdenes públicos y quebrantamiento de condena.

Así, durante el episodio, en un momento dado se originó una trifulca en la que uno de los participantes extrajo y esgrimió un arma tipo táser, mientras otras personas intentaban reducirlo.

La situación generó momentos de tensión y provocó "avalanchas y empujones" debido a la gran concentración de personas. En ese momento, el individuo accionó el dispositivo y causó una descarga eléctrica a otra persona.

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En el marco de la Operación Tullina, la Policía Nacional llevó a cabo un dispositivo con el que identificó al presunto autor de los hechos. Así, procedió a su detención y puesta a disposición judicial.